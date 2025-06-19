Тур за полмиллиона рублей не оправдал ожиданий москвичей

Жительница Москвы не впечатлилась ВИП-туром на Камчатку стоимостью почти полмиллиона рублей. Испорченный отдых женщина не оставила просто так – на туристическую компанию был подан иск в суд, сообщает ИА DEITA.RU.

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История тянется ещё с середины лета прошлого года. С документами по делу ознакомились РИА Новости.

В июле минувшего года жительница Москвы оформила тур на Камчатку. Стоило это удовольствие 483,5 тысячи рублей. За эти без малого полмиллиона рублей участникам экскурсии должны были продемонстрировать красоты Халактырского пляжа и отправить в другие локации, предусмотренные экскурсионной программой «Страна «Вулканов».

Однако ВИП-тур на Камчатку за полмиллиона рублей не оправдал надежд москвички – к примеру, в первый же день на экскурсии заказчице и её мужу не хватило еды. А душный автобус и пластиковая одноразовая посуда совсем не добавляли ВИП-атмосферы. Более того, реальность не соответствовала тому, что обещали рекламные иллюстрации. Не вдохновившись уже в первый день тура, пара отказалась от посещения остальных экскурсий.

В декабре прошлого года женщина обратилась в Хорошевский районный суд с жалобой на туристическую компанию. Известно, что суд первой инстанции постановил взыскать с ответчика средства, оплаченные по договору, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф в 50%, а также госпошлину. Месяцем позже туристическая компания подала на апелляцию, и просила снизить размер суммы. Мол, граждане на одну экскурсию всё же сходили! Но снижение суммы оказалось невозможным ввиду факта отсутствия стоимости отдельной экскурсии – этого не было прописано в договоре.

Уже в мае этого года судебная коллегия, рассмотрев жалобу, приняла решение взыскать с туроператора в пользу женщины штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом. Было отменено взыскание неустойки – ведь решение отказаться от экскурсий приняла сама жительница Москвы, а нарушений по срокам договора у туркомпании не было. В остальной части решение суда осталось без изменений, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.