Специалисты рассказали о турпотоке в Нижегородской области

Туристический поток в Нижегородскую область увеличился в 2024 году до 4,7 млн человек. Они потратили около 80 млрд рублей, сообщил заместитель губернатора региона Олег Беркович во время круглого стола "Брендинг территорий. Время созидать" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Мы выросли до 4,7 млн туристов в 2024 году. У нас растут деньги. <…> Вот эти 4,7 млн потратили 80 млрд рублей на территории Нижегородской области. Это в чистом виде деньги, которые остались на отели, на рестораны, на магазинчики», — сказал Беркович.

На представленной презентации указано, что в 2023 году регион посетили 4,1 млн человек, в 2022 году - 3,9 млн.

Замгубернатора отметил, что в 2018-2019 годах в регионе наблюдали "определенный отток" населения. По его словам, сейчас оттока нет, многие уехавшие жители даже стали возвращаться в Нижний Новгород.

«Мы строим новый образ Нижнего Новгорода. И в этом смысле мы можем спокойно творить, опираясь на славное прошлое. Плюс мы стали одним из IT-центров страны - мы третьи в стране по количеству айтишников на душу населения и третьи по экспорту IT-продуктов. Поэтому мы подумали, что это наша точка роста, это прямое отношение к креативным индустриям», — добавил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы проходит фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.