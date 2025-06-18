На курорте «Архыз» построят четырехзвездочный гостиничный комплекс

На горном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии появится четырехзвездочный гостиничный комплекс на 770 номеров. В двух корпусах предусмотрено размещение по принципу апарт-отелей с кухней и ски-румами, в третьем будут гостиничные номера различных категорий.

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«Группа компаний "Самсон" начинает реализацию проекта "Лунная поляна 1" в составе масштабного курортного комплекса в одноименной туристической деревне курорта "Архыз". Проект стоимостью 9 миллиардов рублей представляет собой гостиничный комплекс категории 4 звезды, который состоит из трех 6-этажных корпусов общей вместимостью 770 номеров», — сообщается на сайте ГК «Самсон».

В первом и втором корпусах предусмотрено 685 номеров, оборудованных кухней и ски-румами и позволяющих комфортно разместить более 1,2 тысячи человек. В корпусах запланированы подземные паркинги и специальная комната для хранения снаряжения. Во втором корпусе также будут работать ресторан, детский клуб, пункт проката снаряжения.

В третьем корпусе будет 86 номеров различных категорий — от стандарта до сьюта. Инфраструктура здания включает термальный комплекс и тренажерный зал, детский клуб, ресторан и лобби-бар, сувенирный магазин, банкетный зал и конгресс-центр (конференц-зал и переговорные комнаты).

«"Лунная поляна 1" — более спокойный, семейный квартал курорта, ориентированный на любителей баланса между активным и размеренным отдыхом и единением с природой», — прокомментировал замгендиректора по девелопменту и строительству ГК «Самсон» Игорь Солдатов, слова которого приводятся в сообщении.

Реализация проекта, по данным ТАСС, запланирована до конца 2028 года.

О курорте

«Архыз» — всесезонный горный курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, ориентированный на активный семейный отдых. Он включает в себя две туристические деревни (Романтик и Лунная Поляна), 27 км горнолыжных трасс и девять канатных дорог, а также высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В 2024 году на курорте побывали более миллиона туристов.