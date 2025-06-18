Аэропорт Пулково разработал план действий на случай коллапса

Аэропорт Пулково разработал специальный план действий на случай массового приема перенаправленных рейсов. Об этом 18 июня сообщил генеральный директор воздушной гавани Леонид Сергеев в беседе с «Известиями» на ПМЭФ-2025.

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По его словам, документ уже согласован с Минтрансом, силовыми структурами и другими службами. Новая схема предусматривает координацию между авиакомпаниями по использованию техники и персонала. В экстренных случаях также планируется задействовать близлежащие аэродромы, обычно закрытые в ночные часы.

Леонид Сергеев подчеркнул, что разработки по управлению ресурсами позволяют избежать сбоя в функционировании при любых внешних факторах. Авиагавань готова ко всем возможным сценариям.

Необходимость в таком плане возникла после майских праздников, когда вместо обычных 10 рейсов в сутки Пулково принял 109 перенаправленных воздушных судов. Так, в мае из-за атаки беспилотников многие самолеты, летевшие в Москву, были вынуждены приземляться в Санкт-Петербурге. В результате пассажирам пришлось провести на борту гораздо больше времени, чем они планировали. Некоторые впоследствии решили добираться в столицу поездом.