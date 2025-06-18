В Ленобласти построят пять комплексных отелей

Пять комплексных отелей построят в пяти районах Ленинградской области в период до 2029 года, общий объем инвестиций оценивается почти в 20 млрд рублей. Соответствующие соглашения были подписаны на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

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«Четыре апарт-отеля за 14,6 млрд рублей построит во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском и Лужском районах области ГК "Место". К 2028 году появятся гостиничные корпуса отдельно стоящие виллы в сочетании с общественными пространствами, СПА, ресторанами, магазинами, коворкингами, конференц-залами. Номерной фонд составит 1 451 единиц», — говорится в сообщении.

Кроме того, на озере Суходольское в Лосево (Приозерский район) к 2029 году компания "Готика" построит многофункциональный рекреационный гостиничный комплекс "Парус". Инвестиции в создание отеля на 500 номеров с аква-спортивным комплексом составят 5 млрд рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что поток туристов в регион стремительно растет - в прошлом году его посетили более 7 млн гостей.

«Пока мест для размещения все еще серьезно не хватает, но есть интерес инвесторов к созданию не просто гостиниц, а полноценных культурно-досуговых пространств. Для региона это также возможность создать дополнительные рабочие места и получить налоговые отчисления», — цитирует Дрозденко пресс-служба.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.