Авиакомпаниям предложили остановить рост цен в период праздников

Росавиация по поручению Минтранса направила руководителям российских авиакомпаний письмо с предложением обсудить способы контроля тарифов на внутренние рейсы в период праздников. Перевозчикам необходимо сформировать свою позицию по этому вопросу до 20 июня, пишет телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на документ министерства.

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Не исключено, что таким образом Минтранс намерен повлиять на необоснованный рост цен на авиабилеты. Тем более что эту тему совсем недавно обсуждали в Госдуме. Тогда депутаты обратили внимание на то, что резкое повышение тарифов вынуждает россиян чаще выбирать зарубежные направления.

Кроме того, парламентарии раскритиковали практику использования перевозчиками специального программного обеспечения, автоматически увеличивающего стоимость билетов еще до момента роста спроса.

В результате переговоров под руководством спикера Госдумы Вячеслава Володина из депутатов была сформирована рабочая группа, которая занялась анализом принципов ценообразования в транспортной отрасли. По замыслу парламентариев, авиакомпании должны обосновать резкий рост тарифов в периоды праздничных выходных. Если обнаружится завышение стоимости, в отношении перевозчиков будут применяться корректирующие меры.