В России полюбили отдыхать летом в малых городах страны

Россияне полюбили ездить в малые города страны — популярность такого вида отдыха летом 2025 года возросла на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру», которые поступили в распоряжение «Ленты.ру».

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Первое место в рейтинге самых популярных малых городов России для летнего отдыха заняла Алушта в Крыму — на нее пришлось 24 процента всех бронирований. На втором месте расположился другой крымский город — Судак (20 процентов), а на третьем — Зеленоградск в Калининградской области (6 процентов).

Кроме того, в список вошли Светлогорск и Пионерский в Калининградской области, Алупка и Саки в Крыму, Осташков в Тверской области, а также Приморско-Ахтарск и Горячий Ключ в Краснодарском крае.

Ранее аналитики этого же сервиса назвали главные направления для экономного отдыха в России в июне 2025 года. В рейтинге лидируют города и курорты Крыма.