Специалисты сообщили о росте турпотока в Марий Эл

В России продолжается рост внутреннего туризма, чему способствует развитие инфраструктуры, однако, по оценке Банка России, возможности отрасли пока не в полной мере соответствуют растущему спросу.

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Марий Эл демонстрирует положительную динамику в соответствии с общероссийскими тенденциями. В 2024 году регион посетили 1,2 миллиона туристов — на 16% больше, чем в предыдущем году. К концу 2025 года ожидается рост до 1,3 миллиона человек. Увеличение потока стало возможным благодаря участию республики в федеральных программах и продвижению маршрутов, включая культурно-туристический проект «Колыбель древнего народа мари».

Существенный вклад в развитие внесло расширение гостиничной сети. Только за 2024 год в регионе было установлено 447 модульных объектов размещения, что позволяет обеспечивать комфорт туристам в высокий сезон.

Улучшилась и транспортная доступность. В Козьмодемьянске начал работу новый пассажирский причал, благодаря чему число судозаходов увеличилось на 20%. В ближайших планах — строительство аналогичных объектов в Юрино и Кокшайске, что откроет регион для круизных маршрутов и расширит туристическую карту республики.

Напомним, что россияне оценили возможность оплаты такси в Турции картами. Укажем, что Турция остаётся главной точкой притяжения для туристов из Тюмени летом 2025.