Россияне стали чаще интересоваться поездками в Башкирию

В этом году эксперты туриндустрии фиксируют рост интереса россиян к Башкирии на 60%. Это отчасти связывают с популярностью группы Ay Yola, чья песня Homay вошла в топы международных музыкальных сервисов.

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Выросла популярность и других регионов: Тверской (+53%), Амурской (+50%) и Тульской (+49%) областей, пишет RG.RU со ссылкой на исследование сервиса путешествий Туту.ру.

«А ещё россияне отправляются в короткие поездки в Калининградскую и Костромскую области (+42 и +39% соответственно), а также Ставропольский край (+40%)», — сказано в тексте исследования.

Кроме того, туристы стали чаще ездить на выходные в другие города — спрос на такие поездки с начала года вырос на 20%.

Ранее глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий Туту.ру Ольга Котельникова в беседе с НСН рассказала, что Краснодарский край удерживает лидерство среди регионов по бронированию отдыха с детьми.