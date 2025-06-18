Опрос показал, сколько россиян смогли отдохнуть вместе с партнером

25% признались, что, несмотря на желание, так и не сумели организовать совместную поездку.

© unsplash

6% не планируют такого, так как не хотят проводить свободное время вместе.

Это выяснили в результате исследования мнений 1 600 респондентов. 11% из них затруднились с ответом, сообщили аналитики SuperJob, материалы поступили в распоряжение «Говорит Москва».

Среди участников опроса в возрасте от 30 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с партнёрами. Те, кто состоит в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы — 62% и 45% соответственно.