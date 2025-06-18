Эксперты сообщили о стабильном росте турпотока в Кабардино-Балкарию

Около 700 тысяч человек побывали в Кабардино-Балкарии за первые пять месяцев этого года. Турпоток в республику продолжает стабильно расти.

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«Порядка 700 тысяч туристов посетили Кабардино-Балкарию за январь — май 2025 года. Туристический поток в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14%», — сообщается в телеграм-канале администрации главы региона.

По данным властей, за последние пять лет турпоток в Кабардино-Балкарию вырос практически в три раза. Согласно прогнозам, к 2030 году республику будут посещать 2,5 миллиона туристов в год, а доля туристической отрасли в структуре ВРП достигнет 8%.

Республика готова единовременно разместить более 19 тысяч туристов, свои услуги предоставляют свыше 400 гостиниц, санаториев и баз отдыха. Также ведется работа по развитию инфраструктуры курортно-рекреационных территорий.