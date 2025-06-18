В АТОР сообщили о росте спроса на внутренний туризм в России

В пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР) рассказали об увеличении этим летом объёма продаж путёвок внутри страны в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом.

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Там также отметили, что, если исключить из расчёта весь Краснодарский край, где в этом году количество бронирований упало из-за ситуации с пляжами Анапы, то прирост продаж по внутренним направлениям составит 14% год к году, пишет RG.RU.

Член комитета по внутреннему туризму РСТ Сергей Ромашкин назвал летний сезон 2025-го одним из самых неоднозначных за последние годы.

«Снижение объёма бронирования затрагивает Сочи и Геленджик, где нет экологических проблем и ограничений. Туристы переориентируются на Крым, Азовское море (Ейск), Дагестан (Дербент и Махачкала) и другие альтернативные направления», — констатировал эксперт.

Что касается экскурсионных направлений, то лидируют Москва, Санкт-Петербург, города «Серебряного ожерелья» и «Золотого кольца».

Ранее глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова в беседе с НСН рассказала, что Краснодарский край удерживает лидерство среди регионов по бронированию отдыха с детьми.