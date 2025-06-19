Как прошел масштабный фестиваль «Скалы России» в этом году

С 10 по 15 июня в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии прошел масштабный фестиваль «Скалы России. Эльбрус-2025», собравший более 1000 участников. В его рамках скалолазы проходили мастер-классы и соревновались сразу в нескольких дисциплинах: мультипитчи (длинные многоверевочные маршруты), скальный класс по альпинизму, соревнования по скалолазанию, чемпионат Вооруженных сил, а также открытый женский кубок ФАР по мультипитчам. Состоялись и детские соревнования по скалолазанию.

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Мы побывали на площадках фестиваля в надежде заглянуть за кулисы и понять, как все устроено. Ну и попытаться осознать, что же движет этими сильными людьми, преодолевающими немыслимые трудности, а иногда, кажется, и гравитацию в стремлении вскарабкаться на очередную скалу.

Зачет/незачет

Код «красный» на фестивале «Скалы России» — это хорошо. Перед началом действа участники должны были прослушать курс школы мультипитчей, затем потренироваться и сдать зачет.

«Зачет состоит из того, что связка приходит, делает вид, что лезет, — объясняет инструктор третьей категории и судья второй категории Ирина Петрова. — Организует взаимную страховку и спуск вниз. То есть моя задача — проверить, что они умеют грамотно страховать и могут спуститься».

По результатам определялся уровень команды и выдавался браслет-наклейка — красный, желтый или зеленый, совсем как светофор. Только вот красный означает в данном случае вовсе не стоп, это допуск ко всем трассам фестиваля от относительно простых до самых сложных. Желтый выдавали «середнячкам». Зеленый же получали те, кто показал себя наименее убедительно. Зачеты принимались ежедневно, но самые целеустремленные скалолазы сдали их в день приезда, накануне непосредственно старта фестиваля.

«Горы близко»

Следующий этап — проверка снаряжения и выход на мультипитчи. К нашему приезду на площадку, находящуюся чуть выше Тырныауза, большая часть спортсменов уже была на скалах. Горную тишину периодически прорезали окрики «Страховка!», «Самостраховка!», «Веревка!». Параллельно в одном из секторов шел мастер-класс Ратмира Мухаметзянова — мастера спорта по альпинизму, девятикратного чемпиона России, дважды обладателя премии «Золотой ледоруб».

«Мое участие в фестивале началось задолго до самого фестиваля, — рассказывает Ратмир. — Мы с командой были тестировщиками мультипитчей — где-то нужно было дочистить, где-то добить шлямбур, где-то переместить станцию».

Мухаметзянов подчеркивает, что в Тырныаузе отличный рельеф именно для трэда. Это когда скалолаз пользуется не уже готовыми вбитыми в скалу конструкциями, шлямбурами, а ставит свои собственные. Тонкостями этого искусства молодой человек и делился с коллегами, для него это дело вполне привычное.

«Работаю я сейчас инструктором по альпинизму и тренером, гидом, занимаюсь развитием людей, учу ходить в горы, проходить безопасно спортивные маршруты, сложные маршруты, лазать со своими точками», — объясняет он.

Горами Ратмир увлекся еще в подростковом возрасте. Живя в Тюмени, отправился в кружок скалолазания, постепенно увлекся, заболел горами, стал ездить куда-то с альпинистами. В какой-то момент между поездками на Кавказ, в Крым и Казахстан понял, что в Тюмени проводит примерно пару недель в году. И решил перебираться жить поближе к горам.

«Мы с женой пробовали жить в Казахстане, в Крыму, полтора года снимали квартиру в Пятигорске. Но в итоге осели во Владикавказе. Нам понравилось на Кавказе, здесь добрые и отзывчивые люди. А Владикавказ — очень удобный город, все, что надо, — рядом. И горы близко».

«Стала этим жить»

Анастасия Липченко (Иркутск) на фестиваль в Кабардино-Балкарии приезжает уже во второй раз.

«В прошлом году женских связок было меньше. В этом тут мастера спорта, очень сильные девчонки. Стараемся не отставать, и расти, и быть ближе к ним. В этом году приехала прокачаться, потому что здесь приятный рельеф, гранит, он меньше стирает пальцы, по крайней мере не как, например, на наших скалах. Большие массивы, мультипичи. Последние у нас практически отсутствуют, а здесь по 8−11 веревок!»

Мария Лысенко (Пятигорск) занимается альпинизмом всего полтора года, на фестивале она оказалась впервые, но район Тырныауза ей хорошо знаком.

«В целом фестиваль — это очень хорошая возможность в интенсивном режиме полазать большое количество трасс, получить больше опыта. У нас сильные конкуренты, хочется посмотреть на их уровень, проверить за 4 дня в таких условиях, на что ты способен».

Мария прежде жила в столице и работала в московском театре. Сейчас она менеджер в одной из альпинистских школ в Пятигорске, куда переехала, чтобы быть поближе к горам.

«У меня достаточно стандартный путь для многих. Я начала с Эльбруса. Сходила и начала лазать, ходить на скалодром. И потом так сложилось, что попала к Ратмиру Мухаметзянову на несколько курсов и стала просто этим жить».

Женский кубок

Женский альпинизм — относительно недавно развивающееся направление в России. После трагедии 1974 года на пике Ленина, когда погибла группа из восьми альпинисток, выход на соревнования чисто женских команд был запрещен. Конечно, смешанные группы по-прежнему ходили в горы. Изредка попытки возродить женский альпинизм предпринимались. И лишь в 2008 году, когда в Узунколе (Карачаево-Черкесия) прошел первый женский кубок, запрет был снят.

«Сравнивать сегодняшний кубок и тогдашний в Узунколе не совсем правильно, — отмечает инструктор по альпинизму второй категории, соучредительница премии «Стальной ангел» Ирина Морозова. — Там были комбинированные маршруты, снег и лед и вершины высотой 3 тысячи метров, здесь скалы и мультипитчи. Но очевидно, что за это время уровень команд очень сильно вырос».

Но между фестивальными связками (командами) и теми, что участвуют в женском кубке, разница не только в мужском, смешанном или чисто женском составе.

«Если фестивальные связки вщелкиваются в уже готовы шлямбура, то на кубке девочки почти везде идут трэдом. Например, вчера из 13 питчей всего две команды проходили, используя уже готовые болты. Дело в том, что для установки своих собственных нужен определенный рельеф, трещины в скале, и только на гладких участках, которые называют зеркалом, они использовали готовые».

Альпинизм — это свобода

Победительницы кубка Мария Чухно и Ольга Падучева из Санкт-Петербурга на кубке ФАР по мультипитчам оказались впервые, а вот в «Скалах России» уже принимали участие. Девушки отметили очень высокий уровень подготовки трасс и в целом самого мероприятия.

«Для меня альпинизм — это свобода, и именно поэтому я в этом спорте, — говорит Ольга. — Мы уезжаем в горы и остаемся наедине с собой. Это как медитация, наверное, преодоление каких-то внутренних ограничений. И когда возвращаешься из долгих горных поездок, чувствуешь себя совсем новым человеком, с новым взглядом, очищенным, который может смотреть на этот мир уже под новым углом, без осуждения других людей».

Мария рассказывает, что с самого начала на кубке они с напарницей выбрали стратегию, показавшуюся им выигрышной, и неизменно ее придерживались.

«Но победа оказалась для нас неожиданностью. Что касается выбора такого вида спорта, то альпинизм меня всегда привлекал своей возможностью познать мир без посредников. В горах учишься создавать комфорт малыми средствами. И после возвращения со сборов становишься менее прихотливым и начинаешь больше ценить какие-то простые вещи. Мне очень нравится эта идея. А скалолазание как продолжение альпинизма и как самостоятельный спорт мне нравится тем, что оно развивает человека всесторонне. Там важны и выносливость, и сила, и координация, и психологическая устойчивость».

Работа на перспективу

Фестиваль прошел ярко. Каждый вечер для участников проводили какие-нибудь активности: встречи с легендарными альпинистами, презентации фильмов, плов-пати, вечерний болдер-контест под светом прожекторов и многое другое.

Тимур Гайнуллин, директор фестиваля, глава Тюменской федерации альпинизма, подчеркивает, что фестиваль — один из способов повысить уровень безопасности людей в горах.

«Мы все видим, какой прирост туристов происходит после таких фестивалей. Потому что после того, как мы уезжаем, остаются трассы, которые мы сделали. Они безопасны, квалифицированы, и люди просто толпами ездят, проводят модули, обучающие занятия, просто повышают квалификацию участников. А по тому, что в этом году участников нашего фестиваля почти вдвое больше, чем в прошлом, видно, что мы все делаем не зря!»

Прекращать проводить фестивали в Кабардино-Балкарии, по словам Гайнуллина, никто не собирается. Тут все сошлось в одной точке — разнообразный рельеф, близость цивилизации в виде Тырныауза с его магазинами и так далее. А улучшающаяся инфраструктура только укрепляет организаторов «Скал России», Федерации скалолазания и альпинизма России, в выборе этого региона.