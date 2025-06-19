ДНР сформировала сеть автобусных маршрутов для туристов

Межрегиональная сеть автобусных маршрутов к курортам и по туристическим направлениям сформирована в ДНР. Идет увеличение числа рейсов на этих маршрутах, сообщил ТАСС министр транспорта республики Александр Бондаренко.

"Мы видим сформировавшуюся сеть межрегиональных перевозок автомобильным транспортом: это курорты Краснодарского края, это исторические столицы - Москва и Санкт-Петербург и другие направления. В данном сегменте мы видим сейчас с коллегами именно увеличение количества рейсов с разбивкой на даты, на время отправления. Жители нашего субъекта получают уже полноценную услугу - добраться не тогда, когда можно, а тогда, когда нужно. Поэтому развиваем нашу общую маршрутную сеть, увязывая в том числе и с Республикой Крым, с Запорожской и Херсонской областями", - сказал Бондаренко, отвечая на вопрос об автобусных маршрутах из ДНР по курортным и туристическим направлениям.

Он добавил, что в направлении Крыма выросли возможности перевозок за счет ремонтов и расширения дорог к полуострову через воссоединенные регионы. "С программой его развития (сухопутного коридора в Крым - прим. ТАСС) увеличивается и межрегиональная сеть перевозок", - заключил собеседник агентства.