В России впервые за пять лет встретили поезд из КНДР

В России впервые за пять лет встретили поезд Пхеньян - Москва после приостановки железнодорожного сообщения из-за пандемии, сообщили в Минтрансе РФ.

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«Впервые за пять лет! В России встретили поезд "Пхеньян - Москва», — говорится в сообщении.

В Минтрансе отметили, что совместно с РЖД и коллегами из КНДР возобновили прямое железнодорожное сообщение между столицами, приостановленное в 2020 году из-за пандемии.

Ранее в РЖД сообщали, что пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном возобновится 17 июня после приостановки в 2020 году в связи с COVID-19, а с 19 июня восстановится курсирование поездов между Пхеньяном и Хабаровском.

В сообщении с Москвой курсирование поезда предусмотрено два раза в месяц: из Пхеньяна - 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в столицу России 11 и 25 числа соответственно, а из Москвы - 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа соответственно.

Пхеньян - Москва является самым длинным в мире беспересадочным железнодорожным маршрутом: расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч км, а время в пути - 8 суток. Остановки поезда предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и т. д.

Перевозка пассажиров будет осуществляться в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, глубина продажи - 60 суток до отправления.