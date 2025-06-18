Назван любимый курорт россиян для отдыха с детьми

Крым стал излюбленным местом для отдыха туристов в возрасте 30-35 лет, путешествующих с семьей. По словам эксперта в области туризма Людмилы Бабий, молодые семьи осознанно выбирают это направление, поскольку их привлекают доступные цены и качество отдыха.

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«Крымский отдыхающий умеет считать деньги и стремится получить максимум за разумную цену, без переплат даже за высокий уровень комфорта», — рассказала эксперт в разговоре с РИА Новости Крым.

Бабий отметила, что средняя продолжительность отдыха на полуострове составляет 7-10 дней. Более короткие заезды – на 3-4 дня – характерны для жителей ближайших регионов или самих крымчан.

Ранее эксперт рассказал, во сколько обойдется отдых в Крыму. Также полуостров признали излюбленным метом отдыха россиян в майские праздники.