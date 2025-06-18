Пляжи в Сочи снова открыли для туристов

Администрация Сочи отменила временный запрет на купание, введенный из-за непогоды. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале городских властей.

Сильные ливни и шторм обрушились на Сочи в ночь на 16 июня, из-за чего доступ к воде на всех пляжах был закрыт на 2 дня. На некоторых участках моря наблюдались смерчи, а на городских улицах фиксировались подтопления. Однако уже в среду утром ограничения сняли: погодные условия улучшились, а специалисты Роспотребнадзора подтвердили безопасность морской воды.

«Непогода миновала побережье, и по решению городского штаба купание разрешено. Все официальные пляжи открыты для отдыхающих, установлены соответствующие флаги», – говорится в заявлении администрации.

Перед возобновлением работы пляжи прошли санитарную обработку, а лабораторные пробы воды показали соответствие нормам. Температура моря составляет около +21 °C, что создает комфортные условия для отдыха.

Однако в отдельных районах побережья сохраняется волнение. Окончательное решение о входе в воду остается за отдыхающими, им рекомендуют учитывать текущую обстановку на конкретном пляже.