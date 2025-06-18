Ресторатор рассказал о популярных направлениях для гастротуризма

Среди россиян набирает популярность новый вид отдыха - гастротуризм. Вместе с отдыхом в живописных уголках страны туристы могут познакомиться с местной культурой, отведав новые для себя блюда.

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По словам основателя и владельца ресторанов Fresco и Fresco Asia, создателя гастроужинов WD Fest Хайяма Аминова, похвастаться своей первобытной кухней могут Нижний Новгород, Калининград, Кольский полуостров, Башкирия.

Здесь можно попробовать борщ с печеной свеклой, копченой сметаной, пирожки с щукой и крапивой и многое другое.

К примеру, в Нижнем Новгороде туристам предложат блины с икрой, авторские виды сыров, а в Красноярске пригласят на «дикий» ужин на территории бывшего мраморного карьера Нарва. Блюда готовятся на открытом огне, используя локальные продукты. Здесь туристы могут попробовать оленину, нельму, морошку, крапиву, таежную кашу.

Кольский остров познакомит туристов с дарами моря и арктическими коктейлями.

За удивлениями в гастрокультуре можно отправиться и в Калининградскую область. Кухня региона вдохновлена локальными специалитетами: можно попробовать угря, камбалу, кильку, мидии и нежное мясо с ферм.

В Башкирии гостей региона угостят пергой и куртом.

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