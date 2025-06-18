Как необычно и не очень дорого отдохнуть на Дальнем Востоке

Дальний Восток — огромная территория, о путешествии по которой туристы говорят: "далеко, долго, дорого", а затем начинают восторженно рассказывать о том, что успели посмотреть. Чаще говорят о камчатских вулканах, приморских морепродуктах и катерных прогулках по Амуру. Но есть на Дальнем Востоке развлечения и для тех, кто побывал в регионе не один раз. Рассказываем, как много повидавшему туристу побывать на дальневосточных территориях, где не строили дворцов, но сохранили природу.

В Приморье — говорить с морем...

Владивосток — город, где о море и закатах говорят всегда, а с 2018 года у всех желающих и вовсе есть возможность вступить с морем в диалог. Управляющая агентством иммерсивных мероприятий "Голос внутри" во Владивостоке Маргарита Скачкова отмечает, что у жителей и гостей дальневосточной столицы есть особая потребность в контакте с морем, им недостаточно только прогулки или фотосессии на городской набережной.

"Практически сразу стало понятно, что формат иммерсивной прогулки — в специальных наушниках, в которых с участниками говорит море, — нашел отклик: первые группы собирались быстро, участники делились впечатлениями и приводили друзей. Только за первый год количество желающих выросло почти вдвое", — отмечает управляющая агентством.

За разговором гости вышагивают дневную норму шагов без всякой подготовки. Возле моря каждый участник проводит время со своими мыслями, меняя взгляд на происходящее.

"Примерно 30% участников возвращаются на прогулку повторно, а некоторые делают это традицией — приходят "поговорить с морем" в начале каждого сезона или в особые моменты жизни", — рассказывает представитель команды "Голоса внутри".

Несколько лет назад на основе пешеходного маршрута "Диалог с морем" появился новый проект — прогулка в наушниках под парусом.

"Парусная яхта позволяет почувствовать море еще ближе, стать его частью, а не просто наблюдателем. Это совершенно другой уровень погружения — и в природу, и в себя. Текст прогулки был адаптирован: появились новые образы, связанные с ветром, движением, свободой, но основная философия осталась прежней — слушать и слышать море", — рассказала управляющая агентством, отметив, что в такой формат порой вносит коррективы погода, но зато участники чувствуют мощь моря, заряжаются от него.

Эти прогулки камернее, количество участников совпадает с числом мест на яхте. Часто "поговорить с морем" приходят своей небольшой компанией, либо желающих объединяют в общую группу. По популярности пеший и парусный форматы примерно равны.

В этом году у яхтенной прогулки появилось продолжение — новый маршрут под названием "Туда, где поют киты".

"Это действительно логичное продолжение "Диалога с морем": если первая прогулка — о внутреннем диалоге, то вторая — о диалоге с живой природой, о встрече с удивительными морскими обитателями. Маршрут позволяет услышать китов и их песни, находясь на яхте, почувствовать себя частью большого мира. Прогулка дает не только эмоции, но и экологически просвещает слушателей, формирует бережное отношение к морю и его обитателям", — разъясняет управляющая.

Маргарита Скачкова отмечает, что гостей не просто катают, их вовлекают в процесс, рассказывая о строении яхты, до начала путешествия предлагая подержать руль.

...и ходить по тайге под звездами

Единственную в России экскурсию по ночной заповедной тайге проводят в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье — самой "тигриной" охраняемой территории. На полуторачасовой прогулке гостям предлагают отложить гаджеты и сосредоточиться на ощущениях, ведь ночью чувства обостряются. Слушая обычные лесные звуки и шорохи, туристы в воображении дорисовывают неизвестные сущности, и нервная система держится в тонусе на протяжении всех полутора часов экскурсии.

"Изначально экскурсия была придумана в рамках акции "Ночь музеев" для жителей близлежащих поселков Терней и Пластун — аудитории, которая уже обошла все остальные наши маршруты. Но акция оказалась настолько успешной и желающих было так много, что решено было ввести ее в повседневный график работы", — рассказали ТАСС в пресс-службе заповедника.

На экскурсию можно попасть с апреля по ноябрь. Она проходит в урочище Благодатное, где сосредоточена большая часть маршрутов заповедника: от кордона до побережья. С собой гости берут только фонарик, а за их безопасностью следят сопровождающие государственные инспекторы заповедника.

В Бурятии — покорять горы

Покорять склоны и вершины, расположенные рядом с озером Байкал, приезжают со всех уголков России, но чаще всего — из Иркутской области: именно там, по словам вице-президента федерации экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия "Байкальский экстрим" Оксаны Климовой, традиции альпинизма и горных путешествий сохраняются с 1950-х годов.

"Мне нравится встречать на маршрутах женщин за 60–70 лет — они приезжают на Мунку-Сардык на свою тусовку. Красавицы", — делится Климова.

Мунку-Сардык (3 491 м) — высочайшая точка Восточного Саяна, расположенная на западе Бурятии, на российско-монгольской границе. Название горы переводится с бурятского языка как "вечный голец" — вершина покрыта снегом.

"Этот район можно посещать круглогодично. Но самый пик восхождений приходится на период с января по май, когда реки Белый Иркут и Могувек в ущелье сковывает льдом. Тогда открывается до 14 радиальных маршрутов — как для подготовленных людей, альпинистов, так и для тех, кто решил испытать себя впервые", — продолжает Климова.

Опытная спортсменка напоминает о том, что горы ошибок не прощают.

"В горах нужна как физическая, так и психоэмоциональная подготовка. Ни в коем случае нельзя выходить на маршрут без сопровождающих. В последнее время мы наблюдаем, что люди не находят себе компанию и идут в одиночку — это большой риск", — тут голос собеседницы твердеет.

Рядом с Мунку-Сардык, на юге Байкала, находится популярный у туристов хребет Хамар-Дабан, где можно покорить пик Черского (2 090 м). Местные жители ласково называют Хамар-Дабан "дедушкой".

"Острых пиков на нем нет, он уже старый, начинает оплывать, обрастать лесом. Там можно пройти по красивейшим маршрутам к горным озерам, водопадам, рекам", — вспоминает Климова.

По одной из легенд, старик Хамар-Дабан когда-то влюбился в дочь хозяина леса Мангитайку, но она отвергла его и сбежала к могучему Байкалу. Тогда Хамар-Дабан вырвал свое сердце и бросил на землю — то ушло глубоко в недра и наполнилось слезами старика, упавшего рядом навзничь. Так образовалось горное озеро Сердце.

Почти каждое место в Бурятии связано с легендой, народными преданиями. Не менее интересны для путешественников Тункинские гольцы с их подъемом на Шумакские источники, к водопаду реки Кынгырга, пику Любви и пику Галина.

Не так популярен, но уникален Баргузинский хребет на восточном берегу Байкала, где есть классифицированные маршруты для альпинистов 5-й категории сложности (всего категорий шесть).

"Маршрут "Путь к чистому Байкалу" в Забайкальском национальном парке — красивейшее место, на нем есть пологий перевал, плато, ущелья", — отметила Климова.

На севере Байкала расположен Байкальский хребет. Он известен альпийскими лугами, минеральными источниками, горными озерами, одно из которых носит название Гитара.

На Колыме — увидеть островных овцебыков

В Магаданской области уже в августе откроется новый туристический проект на необитаемом острове Завьялова. Более 30 лет там не живут люди. Только лес, море и овцебыки, которых с каждым годом становится больше.

В министерстве культуры и туризма Магаданской области рассказали, что поголовье овцебыков увеличивается, значит, животные хорошо чувствуют себя на острове, хотя их естественный ареал обитания — Ямал и север Якутии. Популяция на острове Завьялова — самая южная в Евразии. Копытных — около 50 голов — туда завезли в 2018 году.

"Сейчас в стаде около ста голов. Из них половина родились уже на острове, около 17 телят — приплод этой весны. На острове обитают не только овцебыки, но еще и снежные бараны. Их увидеть, конечно, очень непросто — животные они скрытные и обитают высоко в горах. Однако может и повезти", — рассказали в минтуризма региона.

Остров Завьялова расположен в море в 45 км от города Магадана. Добраться туда можно только на небольших быстроходных лодках либо с помощью авиации. Как уточнили в минтуризма, сейчас на острове уже возвели первую линию гостевых домов, достраивают административное здание — там к услугам туристов будет работать ресепшен, ресторан, кинотеатр и различные зоны отдыха.

В советское время на "острове овцебыков" работали рыбный завод, метеостанция, маяк. Людей никогда не было много, однако рабочие жили там и обслуживали инфраструктуру завода. Предприятие закрылось в 1990-е, и теперь остров свободен для отдыха и уединения.

На Чукотке — прожить день коренного жителя

На Чукотке живут 15 тыс. представителей коренных народов. Их предки хозяйствовали в этих местах тысячу лет назад. Стать участником размеренной жизни береговых и тундровых чукчей предлагают гостям этнотуров, которые набирают все большую популярность. Местные объясняют это просто: "Чукотка гораздо ближе, чем кажется".

"Благодаря введению субсидированных перелетов долететь до Анадыря из Москвы можно за скромные 20 тыс. рублей, что приятно подсветило туристическую привлекательность Чукотки. И если раньше мы говорили, что горячий турсезон у нас в июле и августе, то сегодня первые туристы прилетают уже в марте, и нам всегда есть что им показать. Погода благоволит: реки еще скованы льдом, а значит, можно сесть на вездеход и отправиться в любом направлении — например, в гости к тундровым оленеводам", — говорит генеральный директор туристической компании "Кутх Тревел" Владимир Быстрых.

Местные не будут вести себя перед туристами по-особенному. На Чукотке нет специально построенных этнодеревень или людей, которые надевают кухлянки только для того, чтобы произвести впечатление. Если вы попадете в ярангу, то, вероятнее всего, вам предложат угоститься тем, что едят и все остальные, а если застанете женщин за рукоделием или выделкой оленьей шкуры, вам обязательно предложат присоединиться, а не просто глазеть и фотографировать.

"Конечно, все это будет сопровождаться чукотскими присказками и приправляться жизненной мудростью от людей, которые столетиями живут в Арктике и научились видеть ее диконравную красоту", — говорит Владимир.

Береговые чукчи тоже, принимая гостей, посвящают их в тонкости выживания. Туристов берут с собой на охоту, где терпеливо учат многовековым премудростям добычи кита и уважению к морскому зверю.