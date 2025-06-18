Туристы жалуются на отсутствие горячей еды в «южных» поездах РЖД

Пассажиры РЖД жалуются, что не во всех «южных» составах есть вагоны-рестораны:

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«Поезд Анапа – Сыктывкар идет 64 часа. Два с половиной дня без горячей еды – нельзя так издеваться над людьми», – возмутились сегодня туристы в одном из чатов с перевозчиком.

Мы проверили: рестораны или бистро действительно есть только в каждом пятом составе дальнего следования. Соотношение на южном направлении чуть лучше: из 170 пар, доставляющих этим летом россиян на Черноморское побережьем и курорты Северного Кавказа, получить горячее питание можно в 40.

В некоторых, курсирующих круглогодично, эта услуга появляется только на время летнего сезона. В поезде 290Е Екатеринбург – Анапа – через день: в июне и июле по четным числам, в августе будет по нечетным. При этом сам маршрут ежедневный. А в составы из соседнего Челябинска в ту же Анапу ни вагон-ресторан, ни вагон-бистро не включается, хотя время в пути превышает двое суток. Аналогичная ситуация с Новосибирском, откуда до черноморского курорта ехать более 3 дней.

В РЖД проблему признают и рекомендуют пользоваться доставкой еды к вагону. Правда, сделать это можно только в момент покупки электронного билета. То есть приобретая сейчас билет на август, человек должен заранее спрогнозировать, когда он проголодается через 2 месяца и что в этот момент захочет съесть. Да, и выбор ограничен – как сообщают в РЖД, услуга действует только в 70 населенных пунктах, а заказать еду можно всего из сотни предприятий, участвующих в программе. Например, пассажиры того же поезда из Новосибирска в Анапу могут получить первую доставку перед отправлением, а следующую – почти через сутки в Челябинске. При этом из Новосибирска состав уходит около 4 часов ночи, а в Челябинск приходит в 23:21. В это время и в том и в другом городе предприятия общепита практически не работают, так что на горячую еду в любом случае рассчитывать не приходится.

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