В Нижегородской области построят модульные гостиницы

В Нижегородской области в ближайшие три года планируется возвести еще десять модульных гостиниц благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Как рассказал глава региона Глеб Никитин, новые объекты для размещения туристов построят в семи муниципалитетах при федеральной поддержке. Минэк РФ одобрил заявки инвесторов по итогам конкурсного отбора: им предоставят субсидии из казны.

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«Для нас ценно, что Минэкономразвития России поддерживает инвесторов, готовых вкладывать в туристическую отрасль. Благодаря таким конкурсным отборам у нас появляются новые возможности для организации отдыха в самых живописных местах Нижегородской области. Это именно то, что действительно востребовано и у гостей, и у самых жителей региона», – отметил Глеб Никитин.

По информации областного министерства туризма и промыслов, на развитие сети модульных гостиниц инвестируют порядка 430 миллионов рублей. Из них около 200 миллионов выделят из федерального и регионального бюджетов. Ожидается, что это позволит увеличить номерной фонд Нижегородской области более чем на 120 единиц.

Глава министерства Сергей Яковлев подчеркнул, что регион является участником программы по развитию модульного гостиничного строительства с 2023 года. За время участия области в этом проекте было создано около 300 новых номеров.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что жители Нижегородской области приняли активное участие в голосовании за объекты, которые, по их мнению, следует благоустроить по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. Свой выбор сделали свыше 420 тысяч человек.