Россияне стали чаще путешествовать по стране

Россияне стали чаще ездить в путешествия по стране, в том числе на машинах и поездах, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Растет количество поездок по стране, в том числе туристических. Граждане стали чаще путешествовать в другие российские субъекты - на машине, на поезде. Наращиваем возможности и воздушного сообщения. Ведем активно реконструкцию аэропортовой и аэродромной сети, строим новые объекты", - сказал премьер в ходе стратегической сессии по развитию транспортной инфраструктуры.

Он напомнил, что с начала года введены в эксплуатацию четыре новых терминала аэропортов в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском и Минеральных Водах. Всего до 2030 года планируется построить не менее 75 аэродромных комплексов.