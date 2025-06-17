Какие иностранцы приезжают отдыхать в Санкт-Петербург

Число туристов в Санкт-Петербурге ежегодно растет. В 2024 году его посетило 11,6 миллиона человек, что на 12 процентов больше, чем в 2019 году, когда еще не было коронавирусных ограничений. Власти и эксперты убеждены, что тенденция к росту продолжится.

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Председатель городского Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич прогнозирует увеличение числа туристов на 5–10 процентов в этом году, включая иностранных граждан из Китая, Индии, Саудовской Аравии и других стран. Эксперты связывают рост с увеличением внутреннего туризма и популярностью Петербурга среди российских регионов.

Кроме того, растет число иностранных гостей. Так, летом 2025 года поток увеличился на 80 процентов, а из стран Юго-Восточной Азии — минимум на 150 процентов, преимущественно из Вьетнама, Малайзии, Таиланда и Индонезии. Возвращение иностранцев связано с возможностью оформления электронной визы и положительным восприятием России как безопасного и гостеприимного направления.

Директор «Арт-Тревел» Мария Ушакова отметила, что иностранцы ценят дружелюбие и безопасность в России. Председатель петербургского отделения организации «Деловая Россия», депутат Законодательного собрания Северной столицы Дмитрий Панов считает, что для дальнейшего роста потребуется расширение инфраструктуры — гостиниц, транспорта, ресторанов и кадровых ресурсов. Также важно развивать новые виды туризма: событийный, деловой, медицинский, спортивный и гастрономический для равномерного распределения туристической активности в году, сообщает «Петербургский дневник».

В России растет популярность пешего туризма — число желающих заняться трекингом увеличивается на 10–15 процентов ежегодно. В связи с этим спрос на палатки вырос на 40 процентов, а на туристические коврики — на 60 процентов. Эксперт сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Любимова назвала в беседе с «Вечерней Москвой» самые интересные варианты маршрутов.