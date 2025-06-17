Республика Ингушетия представила свой туристический и культурный потенциал на международном туристическом форуме «Путешествуй», который проходил на ВДНХ в Москве. Как сообщили в официальных источниках, стенд региона привлек большое внимание гостей форума благодаря своей насыщенной программе и национальному колориту.

Посетители могли ознакомиться с популярными туристическими маршрутами и возможностями отдыха на горном курорте «Армхи». Также на стенде были представлены изделия народных мастеров и продукция местных брендов. Особый интерес у гостей вызвала гастрономическая часть, где можно было попробовать традиционное ингушское блюдо чIаьпилгаш, а также розыгрыши туров в республику.

В День России для посетителей была организована специальная культурная программа с национальными танцами, мастер-классами и выступлениями фольклорных коллективов. Участие в этом крупном форуме стало важным шагом для продвижения Ингушетии как привлекательного туристического направления на карте России.

Несмотря на то, что Ингушетию называют «самым бедным регионом» России, а непогода оставляет жителей без воды, республика активно ищет пути развития, представляя свой туристический потенциал на крупных форумах.