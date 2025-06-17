Туристам рекомендуют не платить арендаторам пляжных территорий

Арендаторы пляжей не имеют права взимать с туристов плату за отдых на берегу. Эксперты советуют сообщать о таких случаях в администрацию или Роспотребнадзор.

© runews24.ru

Арендаторы пляжных территорий не имеют законного права взимать с туристов отдельную плату за пользование участками. Такие действия противоречат правилам, так как зоны отдыха должны находиться в муниципальной собственности и использоваться на безвозмездной основе для граждан.

Как правило, местные власти не предоставляют арендаторам прав на установление дополнительных сборов с приезжих. Попытки ввести плату за субаренду чаще всего являются инициативой самих арендаторов, преследующих коммерческую выгоду без юридических оснований.

Эксперты подчеркивают, что такие случаи следует расценивать как нарушение, и рекомендуют туристам не соглашаться на подобные условия. Вместо оплаты отдыхающим советуют обращаться в контролирующие органы, включая муниципалитеты и санитарные службы, для защиты своих прав.

Напомним, что депутат Немкин рассказал о мошенничестве с использованием поддельных сайтов визовых центров. Укажем, что отельеры Анапы заявили о провале сезона и угрозе закрытия отелей.