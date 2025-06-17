Отельеры Анапы заявили о провале сезона

Гостиничный бизнес Анапы оказался на грани краха из-за отсутствия туристов и закрытых пляжей. Загрузка отелей едва достигает 10%, и к осени владельцы опасаются волны банкротств.

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Отельеры Анапы рискуют массовыми банкротствами из-за отсутствия туристов

К осени гостиничный бизнес Анапы может столкнуться с массовыми банкротствами на фоне критически низкой загрузки и отсутствия туристического потока. Ситуация осложнилась из-за закрытых пляжей и запрета на купание, что практически парализовало бронирование номеров в отелях.

По информации владельцев гостиниц, в том числе сети «Саридис - тур», многие отели в текущем сезоне вовсе не начали работу. Те, что открылись, работают с загрузкой около 10%, что считается критическим уровнем. С начала курортного сезона отельеры фиксируют крупные убытки.

Несмотря на действующие меры поддержки — частичную компенсацию отменённых бронирований и отсрочку по налогам — этого недостаточно для покрытия расходов. Коммунальные платежи остаются неизменными, а кредитование бизнес не рассматривает из-за отсутствия уверенности в будущих доходах.

Пока бронирования фактически приостановлены, а даже снижение цен не даёт результата, на плаву остаются лишь крупные пятизвёздочные комплексы с собственной развитой инфраструктурой и системой акций. Основной надеждой для большинства отельеров остаётся улучшение погодных условий и возможное открытие пляжей.

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