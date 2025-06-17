Бюджетное путешествие по Золотому кольцу: куда поехать и как сэкономить

Золотое кольцо – это не только история и архитектура, но и отличный вариант для недорогого путешествия по России.

Начните с Владимира: здесь сохранились древние соборы, а цены на жилье остаются доступными. Затем направляйтесь в Суздаль – маленький город-музей с деревянными избами и уютной атмосферой. Жилье тут можно найти по цене от 800 рублей за ночь.

Куда поехать, чтобы увидеть настоящую дикую Россию

Ярославль порадует видами на Волгу, набережными и музеями, часть из которых – бесплатные. Передвигаться между городами удобно на электричках и автобусах. Это дешевле, чем арендовать машину. А обедать лучше в местных столовых или на рынках – вкусно и недорого.

Такой маршрут подойдет тем, кто хочет увидеть Россию, не выходя за рамки бюджета.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.