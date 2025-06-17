Что изменится для путешественников с открытием дороги в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково запустили новую дорогу для автомобилей. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что ею смогут воспользоваться водители такси и владельцы личного транспорта.

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«Среднее время проезда транспорта – от въезда через шлагбаум до выезда, включая высадку и посадку пассажиров – составит до 4 минут», – говорится в сообщении.

Кроме того, на 40 % будет повышена пропускная способность зоны прибытия. Дорогу открыли в преддверии Петербургского международного экономического форума. Также был учтен сезон, уточняет «МК в Питере». Летом граждане чаще путешествуют.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что автомобилистов предупредили о новых ограничениях в аэропорту Северной столицы. Речь шла о временном закрытии некоторых шлагбаумов.