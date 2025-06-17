В России вырос спрос на мистический туризм

Россияне всё чаще выбирают для отдыха мистические и аномальные места, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные агрегаторов туров. С начала года спрос на такие поездки вырос в 2,5 раза. Туристов привлекают карельская гора Воттоваара, остров Ольхон на Байкале, город мертвых в Даргавсе и Мунку-Сардык в Бурятии. В моду входят и заброшенные города-призраки — например, Молога и Кадыкчан. По словам организаторов, такие путешествия позволяют не только получить яркие эмоции, но и «перезагрузиться» вдали от суеты.