Яндекс Путешествия помогут отельерам Анапы

Из-за разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе многие отельеры и владельцы апартаментов столкнулись с отменами бронирований и несут потери. Для того, чтобы поддержать гостиничный бизнес этого региона, Яндекс Путешествия приняли решение компенсировать 50 процентов стоимости бронирований тем отелям и владельцам апартаментов, которые вернут средства за размещение гостям, у которых истек срок бесплатных отмен проживания.

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Программа будет охватывать бронирования, оформленные до 20 апреля и с периодом проживания на время пляжного сезона - с мая по сентябрь 2025 года. Если отельеры и владельцы апартаментов уже вернули стоимость бронирований пользователям Яндекс Путешествий, они также смогут принять участие в программе и получить компенсацию от сервиса.

Цель программы - поддержать зарекомендовавший себя бизнес в регионе. Получить помощь смогут все партнеры сервиса, имеющие бронирования, которые подходят под условия программы, с подтвержденной историей бронирований через Яндекс Путешествия.

Данная инициатива - часть программы помощи Яндекс Путешествий для партнеров и клиентов в чрезвычайных ситуациях. Так, с лета 2024 года сервис компенсировал клиентам и партнерам более 50 миллионов рублей, включая случаи, связанные с непредвиденными погодными явлениями, авариями и другими внешними факторами.