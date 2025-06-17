Новый турмаршрут свяжет Москву и Вологодскую область

Вологодская область и Москва подписали соглашение о создании совместного туристического маршрута. Путешественники смогут совмещать посещение столичных достопримечательностей с отдыхом на Русском Севере.

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На международном форуме "Путешествуй!" было подписано стратегическое соглашение между Москвой и Вологодской областью о создании единого туристического пространства. Новый маршрут "Москва - Вологда" позволит гостям за одну поездку познакомиться с динамичной жизнью мегаполиса и аутентичной атмосферой русского севера.

Особенностью проекта станет сочетание столичных экскурсий с посещением уникальных вологодских достопримечательностей. Туристы смогут увидеть шедевры древнерусской живописи - фрески Дионисия, побывать в крупнейшем православном монастыре Европы, а также посетить вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, пишет vo.rbc.ru.

Как отмечает министр туризма Вологодской области Светлана Пахнина, такой формат путешествия особенно востребован у российских туристов. Статистика показывает, что более половины гостей Москвы стремятся совместить визит в столицу с поездками по другим регионам. Новый маршрут удовлетворит этот спрос, предлагая оптимальное сочетание урбанистического и природно-культурного туризма.