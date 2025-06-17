Топ-5 находок для туристов в Томске: инструкция для незабываемого лета
Туристический сезон начался в Томской области. Здесь уже присутствуют его главные элементы: лето, солнце, жара. «ФедералПресс» составил список локаций в регионе, где можно не только отдохнуть и набраться впечатлений, но и провести время с пользой.
Музей живых кукол
Визитная карточка города – театр живых кукол «2+ку». Его создал робототехник и кукольник Владимир Захаров, который прославился во многих странах мира изобретением новой технологии – кукла на запястье с механикой полного оживления. Необычные персонажи живут в «сундучке со сказками». Они играют спектакли, встречают гостей и угощают чаем на террасе.
Стоимость: Билеты можно купить только на месте. В зале есть мешочек-касса, где вы самостоятельно приобретаете благотворительные билеты на спектакли.
Размер поддержки театру и актерам каждый определяет сам.
Как добраться: здание театра находится по адресу г. Томск, пер. Южный, д. 29.
Маршрутные автобусы: №№ 4, 22, 26, 30, 32, 33, 36, 37, 112, 130/60, 150, 444, троллейбус №1. ост. Лагерный сад.
Антикафе Cat Space
Томск не отстает от трендов: любители хвостатых могут посетить котокафе Cat Space и устроить себе персональную терапию, пообщавшись с пушистыми обитателями. Место подходит для семейного отдыха и встреч с друзьями. Работники кафе строго следят за состоянием животных и регулярно проводят уборку помещения. При желании посетители кафе могут выбрать понравившегося питомца и забрать его домой.
Чем можно заняться?
Поесть: вы можете заказать еду на месте или принести с собой.
Поиграть: в доступе имеются популярные видеоигры и PS4
Приятно провести время с животными
Кроме того, в кафе регулярно проходят мероприятия: показ фильмов, открытые лекции с приглашенными психологии.
Стоимость
Первый час – 200 рублей, далее – 2 р/мин. Абонемент на весь день – 600 рублей.
Как добраться: кафе расположено по адресу ул. Тверская, 92.
Маршрутные автобусы: 12, 4, 119 – остановка: пл. Дзержинского;
Троллейбусы: 6, 6а, 2 – остановка ул. Тверская
Семиозерье
Возле поселка Самусь в Томской области на расстоянии примерно километра друг от друга в сосновом бору есть несколько живописных озер с песчаным дном и необычной водой цвета крепкого чая. Такой оттенок водам придают впадающие в озера ручьи из торфяных болот. Когда-то их было семь, однако на сегодняшний день два из них обмелели, еще два превратились в болота. Из трех пригодных для купания водоемов томичи предпочитают озеро Мальцево – сюда довольно легко попасть даже без личного авто.
Как добраться: к поселку Самусь ведет трасса 69К-14, а до озера Мальцево лучше свернуть до остановки «Пляжный». Берег водоема находится с западной стороны.
Если же личного автомобиля нет, вас доставит общественный транспорт.
Маршрутный автобус №313: ост. «Посёлок Самусь».
Природный парк «Околица»
Для любителей прогулок на свежем воздухе подойдет парк «Околица» – настоящий музей под открытым небом. Помимо красивых пейзажей, посетителей ждет знакомство с историей родного края. Здесь же можно увидеть работы мастеров-плотников со всей страны, участников Международного конкурса «Праздник Топора».
Что есть на территории:
- точки питания;
- сувенирные лавки;
- детская площадка;
- удобные тропинки для прогулок;
- веревочный экстрим-парк;
- мини-ферма, где можно посмотреть домашних и диких животных (работает в летний период).
При этом в целях сохранения природной концепции в парке отсутствуют традиционные асфальтовые и бетонные дорожки.
По отзывам местных жителей, это место – кладезь истории со сказочной атмосферой.
Как добраться:
Парк находится по адресу: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1а. На автомобиле удобнее всего будет ехать по Шегарскому тракту
Маршрутные автобусы: 112 – ост. с. Тимирязева, 309 – ост. Слобода Вольная
Васюганский заповедник
Природный заповедник расположен на территории Томской и Новосибирской областей. Здесь же находятся знаменитые Васюганские болота – крупнейший природный памятник в регионе. Это место подходит для экстремалов, искателей «настоящих» природных зон и красивых пейзажей. Из плюсов – уникальная флора и фауна, из минусов – отсутствие питьевой воды в открытом доступе и обилие клещей.
В данном случае организовывать самостоятельную экспедицию – плохая идея: высок шанс заблудиться. Но если вышеперечисленные издержки вас не пугают, можно приобрести тур.
Например, компания KVTUR организует вертолетно-пешеходную экскурсию. Вас ждет часовой полет на вертолете над Васюганским болотом, тайгой и озерно-речными системами Сибири и пешая экскурсия на болото.
Стоимость тура: 30 тысяч рублей
Что входит в стоимость:
- полет на вертолете Ми-8,
- пешая экскурсия по осушительным каналам и болотам,
- сопровождающий гид, изучающий тему Васюганских болот,
- пикник на природе
Как добраться: выезд из Томска в 6:00, возвращение вечером этого же дня около 21:00. Компания организует автобусный трансфер из Томска до взлетной площадки (Бакчарский район) и обратно в Томск, поэтому вам не придется преодолевать 30 км бездорожья самостоятельно.