Топ-5 находок для туристов в Томске

Туристический сезон начался в Томской области. Здесь уже присутствуют его главные элементы: лето, солнце, жара. «ФедералПресс» составил список локаций в регионе, где можно не только отдохнуть и набраться впечатлений, но и провести время с пользой.

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Музей живых кукол

Визитная карточка города – театр живых кукол «2+ку». Его создал робототехник и кукольник Владимир Захаров, который прославился во многих странах мира изобретением новой технологии – кукла на запястье с механикой полного оживления. Необычные персонажи живут в «сундучке со сказками». Они играют спектакли, встречают гостей и угощают чаем на террасе.

Стоимость: Билеты можно купить только на месте. В зале есть мешочек-касса, где вы самостоятельно приобретаете благотворительные билеты на спектакли.

Размер поддержки театру и актерам каждый определяет сам.

Как добраться: здание театра находится по адресу г. Томск, пер. Южный, д. 29.

Маршрутные автобусы: №№ 4, 22, 26, 30, 32, 33, 36, 37, 112, 130/60, 150, 444, троллейбус №1. ост. Лагерный сад.

Антикафе Cat Space

Томск не отстает от трендов: любители хвостатых могут посетить котокафе Cat Space и устроить себе персональную терапию, пообщавшись с пушистыми обитателями. Место подходит для семейного отдыха и встреч с друзьями. Работники кафе строго следят за состоянием животных и регулярно проводят уборку помещения. При желании посетители кафе могут выбрать понравившегося питомца и забрать его домой.

Чем можно заняться?

Поесть: вы можете заказать еду на месте или принести с собой.

Поиграть: в доступе имеются популярные видеоигры и PS4

Приятно провести время с животными

Кроме того, в кафе регулярно проходят мероприятия: показ фильмов, открытые лекции с приглашенными психологии.

Стоимость

Первый час – 200 рублей, далее – 2 р/мин. Абонемент на весь день – 600 рублей.

Как добраться: кафе расположено по адресу ул. Тверская, 92.

Маршрутные автобусы: 12, 4, 119 – остановка: пл. Дзержинского;

Троллейбусы: 6, 6а, 2 – остановка ул. Тверская

Семиозерье

Возле поселка Самусь в Томской области на расстоянии примерно километра друг от друга в сосновом бору есть несколько живописных озер с песчаным дном и необычной водой цвета крепкого чая. Такой оттенок водам придают впадающие в озера ручьи из торфяных болот. Когда-то их было семь, однако на сегодняшний день два из них обмелели, еще два превратились в болота. Из трех пригодных для купания водоемов томичи предпочитают озеро Мальцево – сюда довольно легко попасть даже без личного авто.

Как добраться: к поселку Самусь ведет трасса 69К-14, а до озера Мальцево лучше свернуть до остановки «Пляжный». Берег водоема находится с западной стороны.

Если же личного автомобиля нет, вас доставит общественный транспорт.

Маршрутный автобус №313: ост. «Посёлок Самусь».

Природный парк «Околица»

Для любителей прогулок на свежем воздухе подойдет парк «Околица» – настоящий музей под открытым небом. Помимо красивых пейзажей, посетителей ждет знакомство с историей родного края. Здесь же можно увидеть работы мастеров-плотников со всей страны, участников Международного конкурса «Праздник Топора».

Что есть на территории:

точки питания;

сувенирные лавки;

детская площадка;

удобные тропинки для прогулок;

веревочный экстрим-парк;

мини-ферма, где можно посмотреть домашних и диких животных (работает в летний период).

При этом в целях сохранения природной концепции в парке отсутствуют традиционные асфальтовые и бетонные дорожки.

По отзывам местных жителей, это место – кладезь истории со сказочной атмосферой.

Как добраться:

Парк находится по адресу: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1а. На автомобиле удобнее всего будет ехать по Шегарскому тракту

Маршрутные автобусы: 112 – ост. с. Тимирязева, 309 – ост. Слобода Вольная

Васюганский заповедник

Природный заповедник расположен на территории Томской и Новосибирской областей. Здесь же находятся знаменитые Васюганские болота – крупнейший природный памятник в регионе. Это место подходит для экстремалов, искателей «настоящих» природных зон и красивых пейзажей. Из плюсов – уникальная флора и фауна, из минусов – отсутствие питьевой воды в открытом доступе и обилие клещей.

В данном случае организовывать самостоятельную экспедицию – плохая идея: высок шанс заблудиться. Но если вышеперечисленные издержки вас не пугают, можно приобрести тур.

Например, компания KVTUR организует вертолетно-пешеходную экскурсию. Вас ждет часовой полет на вертолете над Васюганским болотом, тайгой и озерно-речными системами Сибири и пешая экскурсия на болото.

Стоимость тура: 30 тысяч рублей

Что входит в стоимость:

полет на вертолете Ми-8,

пешая экскурсия по осушительным каналам и болотам,

сопровождающий гид, изучающий тему Васюганских болот,

пикник на природе

Как добраться: выезд из Томска в 6:00, возвращение вечером этого же дня около 21:00. Компания организует автобусный трансфер из Томска до взлетной площадки (Бакчарский район) и обратно в Томск, поэтому вам не придется преодолевать 30 км бездорожья самостоятельно.