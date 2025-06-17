Ростовская область получит 626 млн рублей на развитие туризма

Ростовской области выделят до 2027 года 626 млн рублей на развитие туристической отрасли. Средства будут направлены на обустройство пляжей, создание новых маршрутов, поддержку предпринимателей и многое другое, сообщила вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

"До 2027 года Ростовская область получит около 626 миллионов рублей на развитие туризма, из которых 174,5 миллиона уже в этом году", - написала Абрамченко.

Финансирование выделяется Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Основная часть средств - 524 млн рублей - пойдет на поддержку предпринимателей, развивающих туристическую инфраструктуру. Средства направят на обустройство пляжей, создание новых маршрутов, закупку оборудования для активного отдыха и строительство современных кемпингов.

Еще 102 млн рублей предусмотрено на льготное кредитование проектов по строительству модульных гостиниц. Победители конкурсного отбора смогут получить из федерального бюджета до 1,5 млн рублей на номер (не более 50% стоимости проекта) при 2-3% софинансировании из областного бюджета.

По словам вице-спикера, в 2023 и 2024 годах в Ростовской области уже реализовано девять проектов по созданию модульных некапитальных гостиниц. Номерной фонд расширен на 182 единицы.

Как подчеркнула Абрамченко, в области работает 589 гостиниц и других мест размещения с более чем 17 тыс. номеров, что позволяет одновременно принимать свыше 46 тыс. гостей.

"Раньше регион воспринимался как транзитный, и туристы оставались здесь менее двух ночей. Но времена изменились. Теперь туристы наслаждаются отдыхом от пяти до семи дней благодаря улучшенной инфраструктуре и комфортным условиям", - подчеркнула парламентарий.

По ее словам, по итогам первого квартала 2025 года Ростовская область вошла в топ-10 самых популярных направлений для внутреннего туризма.