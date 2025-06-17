В Петербурге намерены отрегулировать бизнес с катанием туристов в каретах

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга 16 июня прошло заседание рабочей группы по вопросу, связанному с регулированием работы гужевого транспорта в центре города. Депутат заксобрания Павел Крупник напомнил, что кареты, в которых катаются туристы, должны быть технически безопасными, а возницы обязаны соблюдать ПДД.

Об этом пишет «Парламентская газета».

В своём выступлении Крупник отметил, что, кроме прочего, гостей должны катать здоровые и ухоженные лошади, а управлять ими — минимум два человека и оба с водительскими правами. Также экскурсии должны вести сертифицированные специалисты, маршруты должны быть согласованы, тарифы прозрачны, а организации обязаны платить налоги. По его данным, теневой оборот этого бизнеса может составлять от 1 млн рублей в день.

Со своей стороны, депутат Денис Четырбок напомнил о федеральном законе, проект которого был заморожен. Он заявил, что необходимо его актуализировать, описать все требования к кучерам, лошадям, каретам и направить в Госдуму.

Также депутат предложил взять перерыв до 27 июня — к этому сроку все заинтересованные стороны должны направить в Мариинский дворец свои предложения.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал RT о принятом Госдумой важном для туристической отрасли законе, регулирующем деятельность гостевых домов.