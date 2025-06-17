Часть июня в гостиницы Петербурга можно будет заселяться по биометрии

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что накануне ПМЭФ-2025 в некоторых гостиницах Петербурга пока что в пилотном режиме заработала услуга заселения по биометрическим данным. Такой возможностью пока можно воспользоваться только в дни проведения форума, который откроется 18 июня, а завершится 21 июня. По словам чиновника, процесс заселения не только ускоряется в 10 раз, но и становится принципиально более комфортным.

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Как сообщает портал rosbalt.ru, такой метод избавляет клиента от необходимости иметь при себе бумажное удостоверение личности, а также заполнять анкету при регистрации. Но чтобы просто отсканировать QR-код на ресепшн, предварительно нужно будет сдать свои биометрические данные. «По итогам апробации сервиса мы намерены масштабировать его и на другие регионы страны», — отметил Григоренко.

Ранее власти Петербурга призвали не пользоваться личным транспортом без необходимости в дни проведения ПМЭФ.

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