В Адлере туристам начали сдавать в аренду кусочки пляжа

Туристам, отдыхающим на российском курорте Адлер, начали сдавать в аренду кусочки пляжа для загара. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot ПРОВЕРКА».

Уточняется, что лежак в бронирование не входит. Место на песке обходится отдыхающим в 1,5 тысячи рублей в день.

Ранее российский турист описал войну за лежаки на курортах Турции фразой «колхозники на отдыхе». По словам автора ролика, он старался не использовать полотенца в качестве способа «аренды» шезлонгов у моря, однако вскоре сдался.