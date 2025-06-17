Пляжи в Сочи остаются закрытыми второй день

В Сочи продолжает действовать режим ограничений из-за сильного волнения на море. По данным синоптиков, высота волн достигает 1,8 м, а штормовой ветер оценивается в 4 балла. В связи с этим городские пляжи Сочи и Сириуса остаются закрытыми для купания уже вторые сутки.

С ночи 16 июня на курорт обрушились залповые дожди. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Лазаревском районе, где из-за ливней произошли кратковременные подтопления дорог. Однако, как сообщает пресс-служба администрации Сочи, критического подъема воды в реках не зарегистрировано, а все последствия непогоды оперативно устранены.

«В первой половине дня 17 июня сохраняется четырехбалльное волнение, но к вечеру шторм начнет ослабевать. Пляжи откроют, как только условия станут безопасными», – пояснили в мэрии.

Несмотря на непогоду, общественный транспорт в городе функционирует без сбоев. Специалисты оперативного штаба Сочи отмечают, что чрезвычайных происшествий за последние сутки не зафиксировано.

Прогноз на ближайшие дни: шторм постепенно стихает, волнение моря снизится до 2–3 баллов к 18 июня, ожидается стабилизация погоды, что позволит возобновить пляжный отдых.

Пока власти рекомендуют туристам и местным жителям воздержаться от выхода в море и соблюдать меры безопасности.