На Ставрополье собираются открыть глэмпинг для кайтсерферов

В Апанасенковском муниципальном округе Ставрополья планируют построить глэмпинг для кайтсерферов. На территории округа активно развивается это направление, а 29 июня состоится первый в крае фестиваль кайтсерфинга «Ставрополье рулит».

Как сообщил на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» глава муниципального округа Денис Климов, первый в крае глэмпинг для кайтсерферов может появиться на реке Маныч в 2026 году.

«Для того, чтобы людям было удобнее размещаться, чтобы они не размещались в автомобилях, где-то в палатках в дикой степи. А так как это все-таки прибрежная зона, и капитальные здания там строить не надо, направление глэмпинга, мы считаем, — самое перспективное. Во-первых, это небольшие вложения, во-вторых, наше министерство туризма подключается к субсидированию такого направления. И третье — это максимально быстро, пара месяцев при наличии желаний и достаточных инвестиций», — заявил Климов.

Кроме того, по его словам, в рамках развития кайтсерфинга в муниципалитете планируют открыть школу кайтспорта.

«В долгосрочной перспективе это может дать серьезный импульс для развития школы кайта, а мы подразумеваем, что она у нас появится», — отметил глава Апанасенковского округа.

По расчетам организаторов, первый в Ставропольском крае фестиваль кайтсерфинга «Ставрополье рулит», который пройдет на реке Маныч 29 июня, посетят около 10 тысяч человек. Помимо состязаний предусмотрена и развлекательно-образовательная программа, а детей будут бесплатно угощать мороженым.