Что происходит у моря и в горах Сочи после ливня, обрушившегося на курорт

До завтра в Сочи действует штормовое предупреждение. Небо местами еще нависает свинцовыми тучами, а порывистый ветер вовсе не напоминает приятный морской бриз и не по-летнему холодный. Зато воздух такой свежий и в меру ароматный от цветущих вокруг растений, прежде всего магнолии и олеандра.

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Пляжи открыты, но купание в море запрещено. За этим строго следят сотрудники пляжных территорий.

"В такую погоду лучше работать, чем на жаре. Местным по кайфу, а вот отдыхающим хочется побольше солнца, чтобы позагорать и поплавать в море, но сейчас шторм примерно три балла", - сказали они.

Волны с шумом накатывают на берег. Конечно, желания плавать вряд ли у кого-то возникает, но гости пляжа настолько близко подходят к кромке воды, чтобы сфотографировать или полюбоваться мощью стихии, что спасателям приходится по громкоговорителю напоминать о мерах безопасности.

"Пока никто не лез в воду, но мы все равно дежурим, вдруг кто-то надумает искупаться. Близко подходить к воде опасно, может унести волной в море. Приходится объяснять туристам об опасности", - рассказал спасатель пляжа "Ривьера" с персидским именем Сиевуш.

А на соседнем пляже "Маяк" у моря людей мало, прохожие любуются на волны за пределами территории с расставленными шезлонгами, которые, кстати, и в такую непогоду сдают в аренду за 300 рублей в час и за 1000 в сутки. Ну а вдруг найдутся желающие? Все-таки бизнес на дожди не рассчитывал.

Здесь о бушующей ночью стихии, кроме отсутствия загорающих и купающихся, напоминают закрытые зонтики и вода на песке как на зоне с лежаками, так и на редко пустующей волейбольной площадке. Очевидцы рассказывают даже о смерчах над морской акваторией.

Напомним, в ночь на понедельник на Сочи обрушился мощный ливень. Капли дождя под раскаты грома и молнии с такой силой колотили по окну, что, казалось, оно не выдержит натиска. Хотя, признаться, такое на курорте случается с периодической регулярностью.

Обычно на утро уже ничего не напоминает о непогоде, но только не в этот раз. Погода капризничала, лето не хотело вступать в свои законные права. К счастью, после ночного удара стихии обошлось без серьезных ЧП.

Погодные капризы не сказались на турпотоке. В минувшие длинные выходные, отели курорта были загружены на 75 процентов

На курорте выпало большое количество осадков, но серьезных происшествий, вызванных непогодой, нет, сообщили в городском оперативном штабе.

"Наблюдались незначительные кратковременные подтопления дорог и территорий, вода ушла самотеком. Реки из берегов не выходили", - говорится в официальном сообщении.

Однако позже поднялся уровень воды в реке Ира в поселке Дагомыс Лазаревского района, но не достиг критических отметок. Движение по трассе организовано в штатном режиме. Вода сошла с проезжей части, как только закончился залповый ливень. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.

"По данным региональной автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации за прошедшие сутки на территории Краснодарского края подъемы уровней воды в реках с достижением неблагоприятных и опасных отметок не регистрировались. Реки в руслах", - заверили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Больше всего осадков выпало в Центральном районе - 67,5 миллиметра. В разных районах города упали десять деревьев, которые убрали. Отмечается, что локальные отключения ликвидируют, звонков от жителей и туристов в экстренные службы не поступало.

Общественный транспорт, дорожная и коммунальная инфраструктура функционируют в штатном режиме. Всего на федеральных дорогах в границах Сочи задействовано свыше 70 рабочих и 33 единицы спецтехники. Местным жителям и гостям курорта порекомендовали соблюдать осторожность и воздержаться от отдыха у воды.

"Поручил мониторинговым группам оперштаба усилить контроль за водными объектами из-за непогоды, объезжать и обходить зоны рекреации, предупреждать людей о бдительности. Официальные пляжи мы временно закрыли для купания", - отметил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Тем временем в горах Сочи на отметках выше 2000 метров над уровнем моря выпал снег. Высота покрова составила несколько сантиметров. Температура воздуха опускалась до нуля градусов, днем на верхних точках зафиксирован плюс один градус. В горном кластере канатные дороги и часть пеших троп открыты для туристов.

"По словам специалистов, резкое похолодание связано с зашедшим фронтом. Погодные капризы при этом не сказались на турпотоке: в минувшие длинные выходные, отели курорта были загружены на 75 процентов. Основную аудиторию по традиции составили семьи", - объяснили в пресс-службе курорта "Красная Поляна".

А в горной долине "Цирк-2" еще можно насладиться зимними видами спорта, там до 22 июня будет длиться бонусное катание на лыжах и сноубордах, поэтому снег гостям только на радость.

Для безопасности энергетики выставили посты наблюдения и контроля за энергообъектами у горных рек. В оперативном дежурстве 267 специалистов. В полной готовности 160 единиц спецтехники и 24 резервных источника снабжения электрической энергией общей мощностью 4 МВт.