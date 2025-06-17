Почему в ближайшие дни лучше заранее выезжать в аэропорт «Пулково»

В ближайшие дни выезжать в аэропорт "Пулково" жителям и гостям Санкт-Петербурга рекомендуется заранее, говорится в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что с 18 по 21 июня в северной столице будет проходить Петербургский международный экономический форум. В связи с этим в городе вводится ряд ограничений на парковку и движение транспортных средств. Помимо этого, будет сужена проезжая часть на участке дороги в аэропорт, из-за чего время в пути до аэропорта увеличится.

Между тем, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно, на него для обсуждения глобальных вопросов приезжают главы государств, политические лидеры и предприниматели из разных стран мира.