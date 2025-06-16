Пять самых мистических мест в России, которые стоит посетить

Россияне все чаще стали путешествовать в места, окутанные тайной и мистикой, заявил крупный российский агрегатор туров. «Вечерняя Москва» попыталась разобраться в этом явлении.

С начала 2025 года спрос на экспедиции в мистические места увеличился в 2,5 раза. Наибольший интерес у туристов сегодня вызывают карельская гора Воттоваара с ее аномальными явлениями, байкальский остров Ольхон — центр шаманизма, город мертвых в Даргавсе в Северной Осетии и Мунку-Сардык в Бурятии. Перспективными также считаются туры с мистическим антуражем, благодаря которым возможно устроить коллаборации с блогерами, специализирующимися на паранормальном. Минимальная стоимость поездки в мистическую зону России — от 35 тысяч рублей. Верхний ценовой потолок для такой экспедиции может доходить и до 200 тысяч.

— Люди хотят ярких эмоций, которые останутся в памяти надолго. Обычные маршруты уже не впечатляют путешественников — нужна уникальность. Многие клиенты признаются: им важно не только увидеть что-то необычное, но и поделиться этим в социальных сетях, получить отклик, показать, что побывали там, куда отправиться отважились лишь немногие, — рассказала «Вечерней Москве» Альбина Хисамова, организатор авторских путешествий и владелец туристической компании. — Медиа и кино тоже влияют: после выхода фильмов или сериалов с мистическим сюжетом интерес к соответствующим местам резко возрастает. Например, после обсуждения фильма «Перевал Дятлова» многие захотели увидеть это место своими глазами.

По данным агрегаторов, основная аудитория таких поездок — молодежь 18–30 лет, ищущая острые ощущения и контент для социальных сетей, а также люди 30–50 лет, увлекающиеся эзотерикой.

— Современные путешественники стремятся к аутентичности, новым эмоциям и хотят прикоснуться к тайнам, которые нельзя объяснить логически, — отметила Альбина Хисамова. — Взрослых часто интересуют энергетически сильные места, встречи с шаманами, обряды, духовные практики и другие языческие и религиозные особенности. Это не только расширяет кругозор, но и в какой-то степени меняет мировоззрение.

По словам путешественницы Вероники Орловой, которая неоднократно посещала мистические и аномальные зоны России, интерес к подобным местам был всегда, однако в связи с тем, что внутренний туризм в стране стал развиваться относительно недавно, многие туроператоры начали предлагать те места, про которые 10–15 лет назад еще никто и не подозревал.

— Перед экспедицией каждый участник должен ответить на вопрос, готов ли он к возможным опасностям, — говорит Орлова. — В 2024 году был тренд на природные аномалии, где люди «заряжались энергией».

Сейчас, к примеру, набирают популярность путешествия в города-призраки, например в Мологу в Ярославской области, Кадыкчан в Магаданской области, Бечевинку в Камчатском крае и другие. Такие места привлекают не только атмосферой приключений, но и адреналином, которого, видимо, не хватает многим путешественникам.

Вероника Орлова добавила, что неоднократно встречалась с тем, что люди в аномальных зонах ощущают необъяснимый прилив сил.

— В Сибири я замечала, как некоторые буквально преображались: одни начинали рисовать или писать, другие углублялись в изучение архивных документов. А некоторые даже начинают проводить раскопки, — делится Вероника. — Сложно понять, почему такое происходит в подобных местах: то ли многих так поражает, что они буквально прикасаются к таинственному, то ли это может быть что-то другое, необъяснимое...

Аналитики прогнозируют, что к 2027 году рынок мистического туризма в России может вырасти до трех миллиардов рублей. Уже сейчас крупные туроператоры начинают включать такие направления в свои основные каталоги, а региональные власти рассматривают аномальные зоны как перспективные точки роста для местного туризма.

— Это не просто мода, — заключает Хисамова. — Мы наблюдаем глобальный тренд на осмысленный, трансформационный туризм. И Россия, с ее богатейшим наследием загадочных мест, имеет все шансы стать мировым лидером в этом сегменте. Все-таки в каждом регионе страны найдется парочка заброшенных населенных пунктов, которые были покинуты несколько десятков лет назад.

По словам экстрасенса и путешественника по мистическим местам Азата Юсупова, люди, которые предпочитают отправляться в такие необычные экспедиции, стараются в первую очередь найти душевное спокойствие, которое теряется в городской суете и постоянной занятости различными вещами, это как своеобразное хобби, которое вообще-то подойдет многим.

— Когда ты сидишь у подножия горы, на берегу озера или в тишине леса, время течет иначе. Здесь можно заглянуть внутрь себя и увидеть свои страхи, мечты, надежды, найти утешение или силы для новых начинаний, — поделился Юсупов. — Даже если ты не веришь в духов или не слышишь шепота деревьев, это неважно. Главное — то ощущение сопричастности и возвращения к чему-то большему, которое остается после поездки в эти места.

Мистические места среди путешественников принято называть «местами силы». Именно они считаются той самой точкой, где люди соприкасаются с прошлым, которое не до конца исследовано.

— Это своеобразный мостик между прошлым и настоящим. Такие места напоминают нам, что мир вокруг гораздо больше, чем кажется, — добавил Азат. — Многие говорят: «Я просто турист», но уезжают отсюда совсем другими людьми. Они начинают больше любить мир, своих близких и историю, потому что энергия природы и древности говорит с каждым и побуждает его к новым свершениям.

СПЛОШНАЯ МИСТИКА

Вот они, окутанные мистикой места нашей страны, к которым российские путешественники проявляют все больший интерес.

Бесов нос, Карелия

Мыс, расположенный на восточном побережье Онежского озера. Здесь останавливаются стрелки часов, а люди ощущают прилив невероятной энергии.

Долина привидений, Крым

В урочище горы Демерджи находятся крупные скальные останцы. И если в дневное время эти валуны практически не привлекают внимание, то с наступлением сумерек все меняется. Под светом луны они отбрасывают длинные тени, превращаясь в загадочные фигуры людей и животных. Необычные метаморфозы происходят до самого рассвета.

Ямантау, Республика Башкортостан

«Ямантау» в переводе с башкирского — «злая гора». Высочайшая вершина Южного Урала находится в центре заповедной территории, так что попасть туда непросто. По одной из легенд, на Ямантау расположен вход в «царство мертвых». По другой — вершину горы охраняют злые духи, которые сбивают путников с дороги, не давая им добраться до пика. А еще из уст в уста передается легенда о подземном городе, который построен под основанием горы.

Чертов палец, Адыгея

Возле станицы Даховская, на хребте Уна-Коз стоит скала, похожая на палец. С этим местом связано немало легенд, самая популярная из которых гласит, что в скале скрыт православный храм, который темные силы превратили в каменную глыбу. А сам «палец» — это остатки храмовой колокольни.

Ловозерские тундры, Мурманская область

Посреди тундр расположилось Сейдозеро — священный водоем с репутацией паранормального места. Местные жители утверждают, что дно озера соединяется с центром Земли. Здесь часто при таинственных обстоятельствах гибли люди и происходили несчастные случаи, сравнимые с трагедией группы Дятлова. А в прошлом веке на дне озера нашли остатки древних строений.

Спрос на туристические маршруты по Северному Кавказу продолжает стремительно расти: в прошлом году регионы края посетили более шести миллионов туристов, а в этом их число увеличится ориентировочно на 20 процентов. Что можно посмотреть в горном крае — в материале «Вечерней Москвы».