Где можно купаться в Московской области в 2025 году

Летом 2025 года Роспотребнадзор разрешил купаться более чем в 20 водоемах Московской области. «‎Лента.ру»‎ составила подборку лучших доступных пляжей Подмосковья, где можно не только безопасно поплавать и позагорать, но и активно провести время.

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Где купаться в Московской области в 2025 году

Роспотребнадзор перед летним сезоном проверил пляжи и водоемы Московской области. По оценкам ведомства на июнь, для купания пригодны больше 20 площадок, но позже, возможно, добавятся еще несколько водоемов.

Где можно купаться в Подмосковье:

пляж в Челохово, река Десна, Егорьевск; пляж «Любляна», река Люблевка, Егорьевск; пруд Жукова гора, Егорьевск; озеро Святое, Шатура; озеро Юбилейное, Шатура; Митинский пруд, Шатура; озеро Белое, санаторий «Зеленая долина»; пляж ПКиО «Солнечный берег», Талдомский городской округ; пляж на реке Осетр, Зарайск; водоем «Западный», Электросталь; пляж «Якушево», деревня Макарово, Черноголовка; пляж «Тихая гавань», санаторий «Русь», Рузский городской округ; озеро Исаакиевское, Орехово-Зуевский городской округ; карьер «Амазонка», Орехово-Зуевский городской округ; водоем «Мечта», Орехово-Зуевский городской округ; карьер «Нажицы», Орехово-Зуевский городской округ; карьер «Золотые пески», Орехово-Зуевский городской округ; водоем «Горский», Орехово-Зуевский городской округ; карьер «Байкал», Павлово-Посадский городской округ; карьер «Евсеевский», Павлово-Посадский городской округ; пляж у пансионата «Пестово», Мытищи.

Пляж Челохово в Егорьевске

Адрес: Егорьевский городской округ, деревня Челохово, Челоховское озеро

Как добраться: на электричке с Казанского вокзала

Расстояние от Москвы: 110 километров

Цена: бесплатно

Песчаный пляж на озере в Челохово — популярное место для купания и активного отдыха в Егорьевске. Перед началом нового сезона здесь подсыпали песок, обновили душевые и кабины для переодевания.

Рядом с пляжем — ресторан, прокат сапов и катамаранов. Есть вышки для прыжков в воду. За безопасностью отдыхающих следят спасатели.

Озеро Исаакиевское в Орехово-Зуево

Адрес: Орехово-Зуево, озеро Исаакиевское

Как добраться: на электричке от Курского вокзала до станции Орехово-Зуево, далее на автобусе № 1, 9, 10 или 14 до остановки «Исаакиевское озеро»

Расстояние от Москвы: 105 километров от центра города

Цена: бесплатно

Исаакиевское озеро естественного ледникового происхождения. Движение ледника разрушило грунт, создав впадины, которые при таянии заполнились водой. Ледниковые озера, как правило, имеют овальную форму, слегка вытянутую по ходу движения ледника, и Исаакиевское озеро — не исключение.

На озере есть все для комфортного досуга: чистый песчаный берег, туалеты, душевые, кабинки для переодевания. Перекус лучше взять с собой, так как на пляже работает лишь одно небольшое кафе, и в выходные там не хватает мест.

Здесь также можно арендовать шезлонг, любители активного отдыха могут поиграть в пляжный волейбол. Кроме того, на территории работают пункты проката водного инвентаря, там есть все необходимое для вейкбординга и сапбординга. На пляже работают спасатели, поэтому можно быть уверенным в безопасности отдыха.

Два года назад на пляже провели серьезное обновление — завезли чистейший кварцевый песок белого цвета. Самое приятное — то, что он не нагревается под палящими лучами солнца.

Озеро Белое

Адрес: Московская область, городской округ Шатура, поселок Озеро Белое

Как добраться: автобусом № 327 или № 328 от станции метро «Котельники» до санатория «Озеро Белое»

Расстояние от Москвы: 160 километров

Цена: бесплатно

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 22:00

Живописное место, окруженное величественным сосновым лесом, привлекает своей красотой и спокойствием. Озеро Белое — один из самых глубоких водоемов Подмосковья, максимальная глубина достигает 38 метров. Подземные источники постоянно питают озеро и насыщают ионами бора и серебра, благодаря этому вода в Белом кристально чистая.

На уютном пляже есть все необходимое для отдыха: удобные лежаки, зонтики от солнца, пункт медпомощи, спасательная вышка. Для тех, кто не любит просто лежать и плавать, предусмотрена волейбольная площадка, а самые маленькие посетители пляжа смогут вдоволь повеселиться на игровой площадке с надувным батутом. Вход в воду пологий и песчаный — идеально подходит для купания детей.

Пляж парка культуры и отдыха «Солнечный берег» в Запрудне

Адрес: Талдомский городской округ, поселок Запрудня, парк «Солнечный берег»

Как добраться: на электричке от Савеловского вокзала до станции «Запрудня», далее на автобусе № 20, 21 или 37 до остановки «Запрудня — Завод»

Расстояние от Москвы: 82 километра

Цена: бесплатно Часы работы: ежедневно с 9:00 до 19:00

Современный обустроенный пляж. Мягкий бело-бежевый песок обновляется ежегодно. Для удобства переодевания оборудованы специальные кабинки, от палящего солнца спасают теневые навесы, для безопасности посетителей на пляже дежурят спасатели.

Здесь можно не только позагорать, но и активно провести время — сыграть в волейбол, взять на прокат катамаран или развлечься в надувном аквапарке. Аниматоры парка строят вместе с отдыхающими замки из песка, организуют квесты и другие мероприятия.

По данным Министерства благоустройства Московской области, пляж «Солнечный берег» уже несколько лет входит в топ-10 самых посещаемых пляжей Подмосковья.

Пляж «Золотые пески» в деревне Коротково

Адрес: Орехово-Зуевский городской округ, деревня Коротково

Как добраться: на электричке от Курского вокзала до станции Орехово-Зуево, далее на автобусе № 21, 22 или 39 до остановки «Коротково-3»

Расстояние от Москвы: 100 километров

Цена: бесплатно

Обводненный карьер «Золотые пески» в Орехово-Зуевском городском округе пользуется большим спросом благодаря своему чистому песчаному пляжу. Удобства минимальные, но есть все необходимое: навесы от солнца, дополнительные лавочки, мусорные контейнеры. Безопасная зона огорожена буйками, разрешенная глубина для детей — 1,2 метра. Для желающих не только купаться и загорать, но и активно провести время — площадки для волейбола с натянутой сеткой.

Пляж на реке Осетр в Зарайске

Адрес: Зарайск, пляж на реке Осетр вдоль улицы Правобережная

Как добраться: на автобусе от автостанции Котельники

Расстояние от Москвы: 160 километров

Цена: бесплатно

Пляж на реке Осетр — главная летняя площадка для отдыха в Зарайске. На подходах к воде — песок и деревянные дорожки. Для отдыхающих установлены лежаки и навесы, оборудованы кафе, раздевалки, туалеты. С утра до вечера на реке дежурят спасатели, за порядком следят наряды полиции.

Любители активного отдыха могут взять напрокат катамаран, лодку или сап, поиграть в волейбол. Для детей на пляже есть песочница и игровая площадка, для рыбаков вдоль реки обустроены пирсы.

Места отдыха у воды в Московской области

В Московской области в этом году открыто 164 места отдыха у воды — с песком, обустроенными дорожками, пляжной инфраструктурой, игровыми площадками, прокатными станциями и другими удобствами. Купаться Роспотребнадзор разрешает не везде, но почти на всех пляжах и набережных можно погулять, позагорать или устроить пикник.

Лучшие зоны отдыха у воды в Подмосковье:

Голубое озеро, Луховицы;

«Любляна», Егорьевск;

озеро Сенеж, Солнечногорск;

Кореневский карьер, Люберцы;

Волкушинский карьер, Лыткарино;

городской пляж в Дубне;

городской пляж в Истре.

Новые места отдыха у воды в Подмосковье:

пляж на набережной реки Синичка, Красногорск;

пляж на набережной реки Коломенка, Коломна;

площадка на озере Южное, Черноголовка;

площадка на Пугачевской плотине, Шаховская.

Рекомендации по отдыху на пляжах

Собираясь на пляж, необходимо помнить о правилах поведения и мерах предосторожности: