Где можно купаться в Московской области в 2025 году: список лучших пляжей Подмосковья
Летом 2025 года Роспотребнадзор разрешил купаться более чем в 20 водоемах Московской области. «Лента.ру» составила подборку лучших доступных пляжей Подмосковья, где можно не только безопасно поплавать и позагорать, но и активно провести время.
Где купаться в Московской области в 2025 году
Роспотребнадзор перед летним сезоном проверил пляжи и водоемы Московской области. По оценкам ведомства на июнь, для купания пригодны больше 20 площадок, но позже, возможно, добавятся еще несколько водоемов.
Где можно купаться в Подмосковье:
- пляж в Челохово, река Десна, Егорьевск;
- пляж «Любляна», река Люблевка, Егорьевск;
- пруд Жукова гора, Егорьевск;
- озеро Святое, Шатура;
- озеро Юбилейное, Шатура;
- Митинский пруд, Шатура;
- озеро Белое, санаторий «Зеленая долина»;
- пляж ПКиО «Солнечный берег», Талдомский городской округ;
- пляж на реке Осетр, Зарайск;
- водоем «Западный», Электросталь;
- пляж «Якушево», деревня Макарово, Черноголовка;
- пляж «Тихая гавань», санаторий «Русь», Рузский городской округ;
- озеро Исаакиевское, Орехово-Зуевский городской округ;
- карьер «Амазонка», Орехово-Зуевский городской округ;
- водоем «Мечта», Орехово-Зуевский городской округ;
- карьер «Нажицы», Орехово-Зуевский городской округ;
- карьер «Золотые пески», Орехово-Зуевский городской округ;
- водоем «Горский», Орехово-Зуевский городской округ;
- карьер «Байкал», Павлово-Посадский городской округ;
- карьер «Евсеевский», Павлово-Посадский городской округ;
- пляж у пансионата «Пестово», Мытищи.
Пляж Челохово в Егорьевске
- Адрес: Егорьевский городской округ, деревня Челохово, Челоховское озеро
- Как добраться: на электричке с Казанского вокзала
- Расстояние от Москвы: 110 километров
- Цена: бесплатно
Песчаный пляж на озере в Челохово — популярное место для купания и активного отдыха в Егорьевске. Перед началом нового сезона здесь подсыпали песок, обновили душевые и кабины для переодевания.
Рядом с пляжем — ресторан, прокат сапов и катамаранов. Есть вышки для прыжков в воду. За безопасностью отдыхающих следят спасатели.
Озеро Исаакиевское в Орехово-Зуево
- Адрес: Орехово-Зуево, озеро Исаакиевское
- Как добраться: на электричке от Курского вокзала до станции Орехово-Зуево, далее на автобусе № 1, 9, 10 или 14 до остановки «Исаакиевское озеро»
- Расстояние от Москвы: 105 километров от центра города
- Цена: бесплатно
Исаакиевское озеро естественного ледникового происхождения. Движение ледника разрушило грунт, создав впадины, которые при таянии заполнились водой. Ледниковые озера, как правило, имеют овальную форму, слегка вытянутую по ходу движения ледника, и Исаакиевское озеро — не исключение.
На озере есть все для комфортного досуга: чистый песчаный берег, туалеты, душевые, кабинки для переодевания. Перекус лучше взять с собой, так как на пляже работает лишь одно небольшое кафе, и в выходные там не хватает мест.
Здесь также можно арендовать шезлонг, любители активного отдыха могут поиграть в пляжный волейбол. Кроме того, на территории работают пункты проката водного инвентаря, там есть все необходимое для вейкбординга и сапбординга. На пляже работают спасатели, поэтому можно быть уверенным в безопасности отдыха.
Два года назад на пляже провели серьезное обновление — завезли чистейший кварцевый песок белого цвета. Самое приятное — то, что он не нагревается под палящими лучами солнца.
Озеро Белое
- Адрес: Московская область, городской округ Шатура, поселок Озеро Белое
- Как добраться: автобусом № 327 или № 328 от станции метро «Котельники» до санатория «Озеро Белое»
- Расстояние от Москвы: 160 километров
- Цена: бесплатно
- Часы работы: ежедневно с 9:00 до 22:00
Живописное место, окруженное величественным сосновым лесом, привлекает своей красотой и спокойствием. Озеро Белое — один из самых глубоких водоемов Подмосковья, максимальная глубина достигает 38 метров. Подземные источники постоянно питают озеро и насыщают ионами бора и серебра, благодаря этому вода в Белом кристально чистая.
На уютном пляже есть все необходимое для отдыха: удобные лежаки, зонтики от солнца, пункт медпомощи, спасательная вышка. Для тех, кто не любит просто лежать и плавать, предусмотрена волейбольная площадка, а самые маленькие посетители пляжа смогут вдоволь повеселиться на игровой площадке с надувным батутом. Вход в воду пологий и песчаный — идеально подходит для купания детей.
Пляж парка культуры и отдыха «Солнечный берег» в Запрудне
- Адрес: Талдомский городской округ, поселок Запрудня, парк «Солнечный берег»
- Как добраться: на электричке от Савеловского вокзала до станции «Запрудня», далее на автобусе № 20, 21 или 37 до остановки «Запрудня — Завод»
- Расстояние от Москвы: 82 километра
- Цена: бесплатно Часы работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
Современный обустроенный пляж. Мягкий бело-бежевый песок обновляется ежегодно. Для удобства переодевания оборудованы специальные кабинки, от палящего солнца спасают теневые навесы, для безопасности посетителей на пляже дежурят спасатели.
Здесь можно не только позагорать, но и активно провести время — сыграть в волейбол, взять на прокат катамаран или развлечься в надувном аквапарке. Аниматоры парка строят вместе с отдыхающими замки из песка, организуют квесты и другие мероприятия.
По данным Министерства благоустройства Московской области, пляж «Солнечный берег» уже несколько лет входит в топ-10 самых посещаемых пляжей Подмосковья.
Пляж «Золотые пески» в деревне Коротково
- Адрес: Орехово-Зуевский городской округ, деревня Коротково
- Как добраться: на электричке от Курского вокзала до станции Орехово-Зуево, далее на автобусе № 21, 22 или 39 до остановки «Коротково-3»
- Расстояние от Москвы: 100 километров
- Цена: бесплатно
Обводненный карьер «Золотые пески» в Орехово-Зуевском городском округе пользуется большим спросом благодаря своему чистому песчаному пляжу. Удобства минимальные, но есть все необходимое: навесы от солнца, дополнительные лавочки, мусорные контейнеры. Безопасная зона огорожена буйками, разрешенная глубина для детей — 1,2 метра. Для желающих не только купаться и загорать, но и активно провести время — площадки для волейбола с натянутой сеткой.
Пляж на реке Осетр в Зарайске
- Адрес: Зарайск, пляж на реке Осетр вдоль улицы Правобережная
- Как добраться: на автобусе от автостанции Котельники
- Расстояние от Москвы: 160 километров
- Цена: бесплатно
Пляж на реке Осетр — главная летняя площадка для отдыха в Зарайске. На подходах к воде — песок и деревянные дорожки. Для отдыхающих установлены лежаки и навесы, оборудованы кафе, раздевалки, туалеты. С утра до вечера на реке дежурят спасатели, за порядком следят наряды полиции.
Любители активного отдыха могут взять напрокат катамаран, лодку или сап, поиграть в волейбол. Для детей на пляже есть песочница и игровая площадка, для рыбаков вдоль реки обустроены пирсы.
Места отдыха у воды в Московской области
В Московской области в этом году открыто 164 места отдыха у воды — с песком, обустроенными дорожками, пляжной инфраструктурой, игровыми площадками, прокатными станциями и другими удобствами. Купаться Роспотребнадзор разрешает не везде, но почти на всех пляжах и набережных можно погулять, позагорать или устроить пикник.
Лучшие зоны отдыха у воды в Подмосковье:
- Голубое озеро, Луховицы;
- «Любляна», Егорьевск;
- озеро Сенеж, Солнечногорск;
- Кореневский карьер, Люберцы;
- Волкушинский карьер, Лыткарино;
- городской пляж в Дубне;
- городской пляж в Истре.
Новые места отдыха у воды в Подмосковье:
- пляж на набережной реки Синичка, Красногорск;
- пляж на набережной реки Коломенка, Коломна;
- площадка на озере Южное, Черноголовка;
- площадка на Пугачевской плотине, Шаховская.
Рекомендации по отдыху на пляжах
Собираясь на пляж, необходимо помнить о правилах поведения и мерах предосторожности:
- не заплывать за буйки и не купаться в запрещенных местах;
- не оставлять детей без присмотра у воды;
- соблюдать осторожность при катании на лодках, катамаранах и других водных средствах передвижения;
- убирать за собой мусор и не оставлять его на пляже;
- пользоваться солнцезащитным кремом;
- на солнце надевать головной убор;
- пить больше воды и не допускать обезвоживания;
- избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11:00 до 16:00, когда солнечные лучи наиболее активны;
- следовать указаниям спасателей;
- уважительно относиться к другим отдыхающим;
- при появлении недомогания или получении травмы обратиться за помощью к спасателям или медицинским работникам.