Какой туризм предпочитают россияне

Все больше жителей России выбирают внутренний туризм, а новыми точками роста в этом отношении могут стать воссоединенные регионы. Об этом 16 июня рассказал «СенатИнформ» член Комитета Совфеда по социальной политике Игорь Кастюкевич, назвав происходящее отличной тенденцией.

«У нас действительно огромная и настолько удивительная страна, что изучать ее и наслаждаться красотой можно круглый год», — отметил сенатор. По его словам, развитию туристической отрасли способствует поддержка со стороны государства.

Кастюкевич напомнил, что с 1 сентября начнется федеральный эксперимент по легализации гостевых домов в 16 регионах страны, куда вошла и Херсонская область. У нее, как и у других исторических регионов, по словам сенатора, имеется большой туристический потенциал, который необходимо развивать.

Среди привлекательных аспектов Херсонщины с точки зрения туризма Кастюкевич выделил наличие там Черного и Азовского морей, озера Сиваш и термальных источников.

«Уверен, пройдет совсем немного времени, и Херсонщина станет одним из любимых мест отдыха россиян», — заключил сенатор.

Тенденция к увеличению турпотока уже есть, и в субъекте РФ создают необходимую инфраструктуру, формирование которой заложено в комплексной программе развития Херсонской области.