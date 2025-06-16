Непогода подпортила туристам отдых в Сочи

Первый летний месяц пока не радует отдыхающих в Сочи теплом и солнцем. Уже второй день на курорте сильные ливни, порывы шквалистого ветра, а в горах на высоте более 2 тыс. м даже выпадал мокрый снег.

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В минувшие выходные из-за непогоды в некоторых районах города случались перебои с электричеством, движение по ряду дорог было затруднено из-за упавших на трассы деревьев. Как рассказала порталу TourDom.ru руководитель сочинской принимающей компании «Аэлита» Александра Сердюченко, сигналов о подтоплениях из гостиниц не поступало:

«Новые отели в Имеретинской низменности и Сириусе строились с учетом климатических особенностей – на пандусах. Высокая вода во время ливней им не страшна».

Аэропорт Сочи сегодня отправляет и принимает рейсы в штатном режиме, без многочасовых задержек, нет и сбоев в работе общественного транспорта.

По словам Александры Сердюченко, отдыхающих на курорте сейчас немало. Дождливая погода не мешает проведению экскурсий, а вот купаются пока не многие – вода в море еще не прогрелась, да и воздух бывает прохладный:

«Вчера даже ходили в легких куртках».

Впрочем, когда выходит солнце, пляжи заполнены.

По прогнозу, ливни и грозы в Сочи вероятны сегодня и завтра, 17 июня. В следующие дни ожидается переменная облачность и дожди. Самыми теплыми в ближайшую десятидневку будут четверг и пятница – до +25 °С, в остальные сутки до 25 июня дневные температуры не превысят +22…+23 °С.