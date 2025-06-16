Российские туристы сравнили курорты ОАЭ или Сочи

На фоне последних событий с частичным ограничением полетов из ОАЭ в Россию подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» устроили настоящий батл. Путешественники поспорили, где отдыхать летом лучше – в Сочи или на курортах Эмиратов.

В первую очередь подписчики сравнили погодные условия: в ОАЭ летом очень жарко, поэтому важно правильно выбирать отель и планировать досуг.

«Только 5* и с холодным бассейном. Лучше в Абу-Даби или Фуджейру, можно в Рас-аль-Хайму, тоже посвежее. Но никак не по улице бегать под солнцем. А в идеале острова выбирать, чтобы продувало», – посоветовала одна из читательниц.

В свою очередь, в Сочи редко можно застать столь экстремальные температуры, так что здесь будет комфортно даже в городских гостиницах. Однако есть вероятность ливней и штормов, что может ненадолго омрачить пребывание на пляже.

По мнению многих комментаторов, в Эмиратах сложно встретить такое же буйство растительности, как в южных регионах России. Впрочем, некоторые отельные комплексы могут предложить достаточно зеленую для пустынной местности территорию. В качестве примера подписчики привели Le Meridien в Фуджейре, Banyan Tree и Delano в Дубае.

Наконец, был затронут и вопрос цены. Лето считается в ОАЭ низким сезоном, поэтому многие гостиницы, в том числе и люксовые, предлагают хорошие скидки. Однако, помимо проживания, туристы, как правило, стараются посетить местные достопримечательности, что уже может «влететь в копеечку».

«В Эмиратах хорошо с деньгами, ибо любая “развлекушка”, кроме поющих фонтанов, – недешево. Парк развлечений, Бурдж-Халифа, аквапарк – 90–100 с носа как с кустика… Худо-бедно приличный пляжный клуб – денежка», – отметил один из читателей.

С другой стороны, в стране множество бесплатных развлечений, в их числе Большая мечеть шейха Зайда, крепость Аль-Джахили, различные смотровые площадки, арт-пространства, парки и так далее. В Сочи и окрестностях также можно найти интересные места, посещение которых не будет стоить ни рубля. Например, Олимпийский парк, природные достопримечательности, живописные набережные и другое.