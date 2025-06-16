Роспотребнадзор сообщил о резком росте количества жалоб от туристов

За время работы Всероссийской горячей линии по защите прав потребителей туристических услуг, которая начала действовать 26 мая, в Роспотребнадзор поступило свыше 4100 звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Наибольшее количество жалоб зарегистрировано в Московской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, а также в Ульяновске и Воронеже.

Согласно данным ведомства, основными причинами обращений стали отказы в возврате денежных средств за неоказанные услуги, проблемы с авиакомпаниями, включая задержки и отмены рейсов, а также случаи навязывания дополнительных услуг. Кроме того, туристы жаловались на отказы страховых компаний возмещать расходы на медицинскую помощь.

Отдельный блок вопросов касался вакцинации перед поездками в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Также граждане интересовались, как действовать в случае потери багажа или опоздания на рейс.

По результатам рассмотрения обращений специалисты Роспотребнадзора подготовили 22 исковых заявления в суды и 155 претензий к туроператорам и перевозчикам. Одно из обращений стало основанием для внеплановой проверки.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что горячая линия продолжает работать и специалисты готовы консультировать граждан по вопросам защиты прав туристов. Напомним, запуск горячей линии был приурочен к началу летнего туристического сезона, когда традиционно возрастает число жалоб от путешественников.