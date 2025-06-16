Канатная дорога на курорте «Мамисон» перешла на ежедневный режим работы

Канатная дорога на курорте «Мамисон» в Северной Осетии перешла на ежедневный режим работы. Она дает возможность подняться на высоту почти 3 тысячи метров над уровнем моря.

«Суперновость: наш молодой и перспективный ["Мамисон"] переходит на ежедневный режим. Теперь канатка будет отвозить вас к невероятным видам с 2950 метров и высокогорным походам 7 дней в неделю. Можно ехать на несколько дней!» — сообщается в телеграм-канале института развития Кавказ.РФ.

Как уточняют в пресс-службе курорта, канатка Калак — Зарамаг работает с 9:00 до 17:00 (на подъем — до 16:00). Билеты можно купить в кассах с 8:30 или в онлайн-магазине.

Кроме того, по выходным работает трансфер на «Мамисон» из Владикавказа. Автобус на курорт отправляется в 10:00 от Осетинского театра (проспект Коста), обратно — в 15:30. Стоимость проезда — 200 рублей.

Горный курорт «Мамисон» расположен в Алагирском районе Северной Осетии. Первая очередь курорта была запущена в марте этого года, здесь заработали две канатные дороги и 10 километров горнолыжных трасс. Планируется, что к 2030 году на «Мамисоне» будут работать 43 километра трасс и 5 подъемников, для отдыхающих будет создано порядка 3 тысяч мест размещения.