В Омской области появился новый туристический маршрут

Раскинувшийся на слиянии рек Иртыш и Оми город Омск славится своей флорой и фауной. Здесь проходит множество туристических маршрутов: от экскурсий по городу до активных походов на природу. Несмотря на это, в регионе регулярно появляются новые точки притяжения туристов.

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Одной из таких стала экологическая экскурсия, реализованная в природном парке "Птичья гавань" при поддержке компании "Газпромнефть - смазочные материалы". Интерактивный экопроект вошел в число региональных туристических маршрутов министерства культуры Омской области.

Проект "Орнитология для всех" предлагает уникальную возможность для жителей и гостей Омской области познакомиться с богатым видовым разнообразии птиц, обитающих на территории региона. Благодаря предоставленному профессиональному оборудованию участники экскурсий получают возможность детально изучить внешний вид птиц, понаблюдать за их повадками и даже увидеть места их гнездования.

Интерактивный формат экскурсий, разработанный специалистами "Птичьей гавани", предполагает активное участие посетителей. Они не просто наблюдают за птицами, но и фиксируют свои наблюдения, что превращает экскурсию в увлекательный исследовательский процесс. Проект реализуется в сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина подчеркнула важность этого проекта в контексте национального проекта "Экология", отметив, что создание новых возможностей для знакомства с особо охраняемыми природными территориями способствует формированию ответственного отношения к окружающей среде.

"Это одна из главных задач экотуризма. Очень важно, что в ее решение вовлекаются и крупнейшие предприятия, становясь проводниками качественных изменений в экологической культуре региона", - отметила она.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов также высоко оценил проект, подчеркнув его вклад в развитие туристического потенциала региона. Он отметил, что включение экологических экскурсий в туристические маршруты расширяет предложение для туристов, делая отдых более интересным и познавательным. Кроме того, это способствует росту популярности Омской области как интересного туристического направления, сочетающего в себе природные достопримечательности и уникальные культурные события.

"Совместно с парком "Птичья гавань" мы реализуем проекты для жителей Омска, которые помогают раскрывать всю уникальность и хрупкость природы родного региона, укрепляют уверенность в ответственности человека за ее сохранение. Чем больше людей мы вовлекаем в эти проекты, тем ощутимее будут изменения вокруг, а это для нас - самое главное", - заявил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Он также назвал экологическое просвещения одним из важнейшим направлений работы компании.

Проект стал частью масштабной экопросветительской инициативы компании в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".