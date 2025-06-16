В сети парков «Вулканы Камчатки» открылись летние туристические маршруты

Россиянам сообщили о старте летнего сезона в сети природных парков «Вулканы Камчатки». Теперь туристам доступны летние маршруты.

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Правда, чтобы путешествие было комфортным и безопасным, туристам напомнили о необходимости регистрировать свой поход в МЧС, правильно подбирать экипировку и пользоваться услугами только официальных туроператоров, аттестованных экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков.

Также для посещения территорий природных парков требуется оформить разрешение. Получить его можно через портал «Госуслуги 41», через мобильное приложение «Зелёная кнопка» или в офисе КГБУ природный парк «Вулканы Камчатки» в Елизове и в визит-центре села Эссо.

Ранее сообщалось, что россияне скупают туры в Гагру, Пицунду, Лидзаву, озеро Рица, Новый Афон. А владельцы гостевых домов в Абхазии признались, почему не любят русских туристов.