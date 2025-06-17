На Ставрополье выделят бюджет на создание глэмпингов

В Ставропольском крае на развитие сети глэмпингов (быстровозводимых строений для размещения туристов) до конца 2026 года направят более 112 миллионов рублей.

«Ставропольский край привлек на развитие сети глэмпингов более 112 миллионов рублей федеральных средств. Финансирование поступит из федерального бюджета в рамках национального проекта „Туризм и гостеприимство“ в 2025—2026 годах», — сообщили в пресс-службе регионального Минтуризма.

В частности, по данным ведомства, в поселке Левоберезовском вблизи Кисловодска планируется построить базу отдыха с некапитальными модульными средствами размещения (глэмпингами) на 76 номеров.