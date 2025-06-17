На Ставрополье на создание глэмпингов направят более 112 млн рублей

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В Ставропольском крае на развитие сети глэмпингов (быстровозводимых строений для размещения туристов) до конца 2026 года направят более 112 миллионов рублей.

На Ставрополье выделят бюджет на создание глэмпингов
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«Ставропольский край привлек на развитие сети глэмпингов более 112 миллионов рублей федеральных средств. Финансирование поступит из федерального бюджета в рамках национального проекта „Туризм и гостеприимство“ в 2025—2026 годах», — сообщили в пресс-службе регионального Минтуризма.

В частности, по данным ведомства, в поселке Левоберезовском вблизи Кисловодска планируется построить базу отдыха с некапитальными модульными средствами размещения (глэмпингами) на 76 номеров.

«В рамках реализации национального проекта мы можем существенно увеличить номерной фонд нашего региона и создать новые привлекательные места для путешественников. Глэмпинг как один из самых популярных видов отдыха получает активную поддержку и способствует развитию туристической инфраструктуры Ставрополья», — отметил министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.