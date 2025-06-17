На Ставрополье выделят бюджет на создание глэмпингов

На Ставрополье на создание глэмпингов направят более 112 млн рублей
В Ставропольском крае на развитие сети глэмпингов (быстровозводимых строений для размещения туристов) до конца 2026 года направят более 112 миллионов рублей.
«Ставропольский край привлек на развитие сети глэмпингов более 112 миллионов рублей федеральных средств. Финансирование поступит из федерального бюджета в рамках национального проекта „Туризм и гостеприимство“ в 2025—2026 годах», — сообщили в пресс-службе регионального Минтуризма.
В частности, по данным ведомства, в поселке Левоберезовском вблизи Кисловодска планируется построить базу отдыха с некапитальными модульными средствами размещения (глэмпингами) на 76 номеров.
«В рамках реализации национального проекта мы можем существенно увеличить номерной фонд нашего региона и создать новые привлекательные места для путешественников. Глэмпинг как один из самых популярных видов отдыха получает активную поддержку и способствует развитию туристической инфраструктуры Ставрополья», — отметил министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.